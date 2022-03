Paarden vallen onder sanctieregels, verkoop naar Rusland verboden 

De Ierse hippische federatie Horse Sport Ireland wijst de hippische sector erop dat paarden vallen onder de sancties die de EU heeft ingesteld tegen Rusland. In het Publicatieblad van de Europese Unie van 15 maart 2022 is een lijst gepubliceerd van luxeartikelen, waaronder ook paarden, die niet naar Rusland mogen worden verkocht.

In de praktijk verandert er hoegenaamd niets, legt Egbert Schep uit. ”Er waren al veterinaire problemen om paarden naar Rusland te verkopen. Dat komt doordat Nederland niet de status ‘influenza-vrij’ heeft. In de praktijk gingen paarden dan ook via een ander land naar Rusland. Maar door de oorlog komt er nu natuurlijk een financieel probleem bij: de mensen kunnen geen paard meer betalen. Ik had vlak voor de oorlog uitbrak nog een stel paarden naar Rusland verkocht, maar die handel ging natuurlijk niet meer door.”

Bron: Horses.nl/Horse Sport Ireland