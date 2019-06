Selectie Nederlands Polocrosse team bekend

Afgelopen weekend is de selectie voor het Nederlands polocrosse team bekend gemaakt, dat in augustus de titel verdedigt op het EK. Nederland wordt vertegenwoordigd door Roseline van der Haar, Nathalie Garben, Tessa Boekholdt, Jill van der Maden, Rianne Schuijren, Charlotte van der Haar, Syen Entjes (captain) en Leanne Boekholdt. Het merendeel van deze spelers zat ook in het winnende team van 2018.

Het EK wordt dit jaar gehouden in Lumbres (Noord-Frankrijk) op 10 en 11 augustus 2019. Hier zullen zeven landen strijden om de titel; Frankrijk, Ierland, Duitsland, Finland, Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland.

Testmatch

Ter voorbereiding reizen de teamleden en hun paarden eerst af naar Groot Brittannië waar ze het eerste weekend van augustus een testmatch spelen tegen de Britten. Daarna reist het team door naar Frankrijk.

Teamsport

Polocrosse is een van de weinige teamsporten te paard in Nederland en gezelligheid en plezier staan voor paard en ruiter voorop. Het is ontstaan uit het Lacrosse en het Polo en wordt gespeeld op een grasveld van 150 bij 55 meter. Polocrosse wordt al 75 jaar gespeeld en is ontstaan in Australië. Vanuit Australië heeft het zich verspreid over landen zoals Zuid-Afrika, Amerika, Groot-Britannië, Ierland, Canada, Zambia en Zimbabwe. Sinds een aantal jaar wordt polocrosse ook gespeeld in andere Europese landen zoals Frankrijk, Noorwegen, Duitsland, Finland, Italië en ook Nederland. In 2005 werd de Polocrosse Vereniging Nederland opgericht.

Spel

Elke ruiter heeft een stick. Deze bestaat uit een stok met netje eraan waarmee je de bal kan vangen, oppikken, dragen en werpen. De bal is ongeveer tien centimeter in doorsnede en is van rubber en zacht materiaal. Er zijn twee teams van elk drie spelers die het tegen elkaar opnemen. Het team bestaat uit: een verdediger, een middenvelder en een aanvaller die mag scoren in het doel van de tegenstander. Het veld is verdeeld in drie boxen; twee scoorgebieden en een middenveld.

Het polocrosse seizoen is gestart in april en eindigt in september. In het weekend van 13 en 14 juli vindt een toernooi plaats op het Zuiderveld Concours in Zweeloo en 24 en 25 augustus de Dutch Open op groepsaccommodatie Peppelenburg te Otterlo.

Bron: Persbericht