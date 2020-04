WK TREC en EK WE uitgesteld

Het FITE Wereldkampioenschap TREC, dat in het eerste weekend van september in het Duitse Weitershain verreden zou worden, is in verband met de coronapandemie uitgesteld tot 2021. Het Europees Kampioenschap voor Working Equitation (WE) dat in juni in het Franse Montpellier plaats zou vinden, is onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen uitgesteld tot het weekend van 25 t/m 27 september 2020.

Chef d’equipe Heidi Hugen-Beckers had vier Nederlandse TREC-kandidaten, die in aanmerking kwamen voor een teamplaats voor het WK. Routinier Carolien Esselink wilde met haar Stella haar behaalde negentiende plaats op het WK in het Spaanse Segovia in 2016 te verbeteren. Ook Renske Giessen zette daar destijds met Carmen een mooie score neer, alleen zij heeft nu aan Infinity een nieuwe troef. Philippe Gulpen was met zijn bonte Alvin vorig seizoen al goed op weg op de Europacupwedstrijden, maar heeft net als debutant Dewi Bergman–van Mechelen met Zentinio Z nu een extra jaar om zich optimaal op dit evenement voor te bereiden.

EK Working Equitation

De Nederlandse WE-equipe was vorig jaar al vrij succesvol op het EK in het Italiaanse Narni, waar young rider Stans Hoeffgen met zijn Perlita zelfs individueel goud won op het onderdeel Runderwerk. Dit jaar is hij in de race voor een teamplek bij de senioren, net als zijn moeder Vivian Hoeffgen met Jaheton en vader Mark Hoeffgen met Fritz. Vader Hoeffgen was vorig jaar zelf als internationaal jurylid op het EK aanwezig en zijn paard liep vorig jaar onder Robin Heuseveldt. Astrid Bongers hoopt ook opnieuw te kunnen deelnemen, deze keer met Arinossa. Veerle van Nieuwenburg heeft met Goldy en Zamiro nog twee ijzers in het vuur. Bij de young

riders hoopt Ellis Oldenboom met King Kay haar resultaten van vorig jaar te kunnen verbeteren en gaat Vera Magereij er voor met haar Mare onder begeleiding van Chef d’equipe Stans Peters.

Bron: Persbericht