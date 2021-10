Zoe Houbolt in bestuur van internationale federatie voor ruitertoerisme

Vorige week vrijdag is Zoe Houbolt bij de jaarvergadering van de FITE (Federation International Tourisme Equestre) gekozen in het bestuur van de organisatie. De FITE is de overkoepelende organisatie voor wereldwijd Hippisch Toerisme. De sportdisciplines TREC, Working Equitation, Horse Archery en Skijoring vallen ook onder deze federatie. De FITE maakt zich onder andere hard voor internationale ruiterroutes en grensoverschrijdend rijden. Momenteel wordt er gewerkt aan een Equestrian Tourism Guide, een leidraad voor het opleiden en examineren van gidsen te paard.

De 47-jarige Houbolt is met haar paard Treasure actief in de disciplines endurance en TREC. Daarnaast rijdt ze regelmatig trektochten, met als hoogtepunt een zware Alpenrit van Oostenrijk naar Italië in de zomer van 2021. Zij gaat binnen de FITE-board aan de slag om TREC, Traditionele Working Equitation en ruitertoerisme ook in Nederland verder te ontwikkelen.

25 landen aangesloten

De FITE heeft tot nu wereldwijd 25 landen, die door middel van lidmaatschap aangesloten zijn, waaronder Nederland. De KNHS vervult voor Nederland de rol van licentiehouder voor de eerder genoemde FITE-sporten en belangenbehartiger op het gebied van paardentoerisme. Carolien Staal is KNHS afgevaardigde, zij heeft zitting in een commissie die zich specifiek bezighoudt met het onderdeel recreatiesport en internationale routes.

Bron: Horses.nl/KNHS