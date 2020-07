Oxted en Pinatubo winnaars klassieke Group I rennen Engeland en Frankrijk

Internationaal bezien stonden er grote Group I rennen op het programma. De aftrap vond plaats te Newmarket (Engeland) met de Darley July Cup Stakes op zaterdag en op zondag te Frankrijk met de Prix Jean Prat.

De vierjarige Oxted (Mayson x Charlotte Rosina) verpletterde zijn concurrenten in de 1200 meter lange sprintkoers. Het paard won op 6 juni in Newmarket een Group III ren, maar een Group I ren winnen is heel andere koek. Vooral met sterren als Group I specialisten Sceptical, die derde te Royal Ascot in de Diamond Jubilee Stakes werd en Golden Horde die te Royal Ascot de Commonwealth Cup won.

Oxted bevond zich gedurende de ren aan de buitenkant. Met nog vierhonderd meter te gaan, lag hij tweede. De laatste tweehonderd meter dreef hij naar rechts om met 1 ¼ lengte te winnen voor Sceptical onder Frankie Dettori. Golden Horde eindigde met een neklengte op de derde plaats.

Eerste Group I overwinning

De 21-jarige Cieren Fallon, zoon van jockeylegende Kieren Fallon, won de ren die zijn vader, die zowat alle grote Grote Group I rennen won, nooit heeft gewonnen. Deze koers is een van de belangrijkste sprintkoersen in Europa en leverde de 21-jarige en trainer Roger Teal de eerste Group I overwinning van hun carrière. Zoonlief woont nog thuis en kan zijn pa dus vertellen hoe je een Darley July Cup Stakes wint. Fallon jr. “Ik herinner me altijd wat mijn pa heeft gezegd: ‘Houd het simpel blijf recht uit koersen en in balans voordat je de versnelling inzet.’” Een apetrotse Fallon sr. keek thuis naar de ren en verheugde zich op het keukentafelgesprek met zoonlief die avond.

Pinatubo wint Qatar Prix Jean Prat

Pinatubo (Shamardal x Lava Flow) behaalde als tweejarige zes overwinningen uit zes starts. Door ingewijden in de rensport wordt hij ook wel de beste tweejarige sinds Frankel genoemd en nu heeft hij weer van zich doen spreken. De driejarige hengst van Godolphin versloeg in een spannende finish Lope Y Fernandez en haalde met de Prix Jean Prat zijn eerste Group I overwinning als driejarige binnen.

Vaste jockey William Buick: “’Pinatubo voelde zich vandaag heel goed, toonde weer zijn genialiteit en liet zien hoe snel hij is. Alle opties staan ​​nog steeds voor hem open en het is gewoon mooi om mee te maken hoe goed hij koerst en zijn best doet. Het is een heel opwindend paard. Op Royal Ascot deed hij niets verkeerd en hij werd verslagen door een paard dat op die dag sterker was (hij werd tweede achter Palace Pier in de St James’s Palace Stakes).”

‘Op rust’

Trainer Charlie Appleby: “Pinatubo gaat nu op rust. Het paard heeft dit jaar in anderhalve maand tijd drie Group I rennen gelopen en wij zullen zien of wij hem in de herfst tijdens het Arc weekend weer inzetten. Zoals altijd gaf Sheikh Mohammed zoveel vertrouwen aan ons om Pinatubo vandaag in deze Group I te laten lopen en het hele team dankt de Sheikh daarvoor.”

Dat bedankje zal wederzijds zijn geweest want de combinatie Appleby en Buick wonnen voor Godolphin, de renstal van de Sheikh, nog tweemaal gisteren in Deauville: met Althiqa een listed ren en met Royal Crusade een Group III. Pinatubo won met ¾ lengte voor Lope Y Fernandez van Aidan O’Brien en 3 ¼ lengte voor de derde aankomende Malotru. De eerste drie aankomende waren alle uit Engeland en Ierland afkomstige paarden.

Bron: Horses.nl