Paweł Spisaks Olympiade-paard Banderas verder onder Michael Jung

De zestienjarige Poolse gefokte Banderas (v. Moravia) zet zijn eventingcarrière voort in handen van de Duitse topruiter Michael Jung. Onder Paweł Spisak liep het paard mee op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en de wereldruiterspelen in Tryon. Door rugproblemen heeft Spisak besloten voor de nog super fitte Banderas een andere ruiter te zoeken, Michael Jung.

Paweł Spisak en Banderas vormden dertien jaar een team. Hun eerste succes was de bronzen medaille op het WK voor zesjarige eventingpaarden in Le Lion d’Angers in 2014. Van de 52 internationale starts behaalden zij 22 keer een top tien klassering. Twee keer won het paar een 4* wedstrijd, in Baborowko en Sopot. Spisak reed Banderas één keer in een echte klassieker, de nu 5* van Kentucky. In 2018 werden ze hierin vijftiende.

Rugklachten

Na een lange wedstrijdpauze vorig jaar, is Banderas weer in topvorm. Maar Paweł Spisak kampt met rugklachten waar hij voorlopig nog niet van af is. Hij heeft daarom de moeilijke beslissing genomen om Banderas naar een andere ruiter te doen. Voor zijn eigenaar Marek Jodko heeft Banderas alles bereikt en wilde het paard uit de sport halen. Maar een vroegtijdig pensioen van de topfitte Banderas was geen echte optie voor Spisak.

Hij heeft Banderas jarenlang getraind samen met Michael Jung, die hem goed kent en waardeert. En zo ontstond het idee van eigenaar en ruiter om hem in handen te geven van Michel Jung. De Poolse vosruin is daar nu ruim vier weken op stal.

