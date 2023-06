Pippa Funnell op kop na eerste dressuurdag CCI5* Luhmühlen

De eerste dag dressuur van de 5* wedstrijd in Luhmühlen zit er op met een Brits kwartet bovenaan het klassement. Pippa Funnell gaat met MGH Grafton Street (v. O.B.O.S. Quality) aan de leiding. De Britse scoorde 76.92% (-23.10) met haar Burghley-winnaar van 2019 en stond bij alle juryleden ruim bovenaan. Kitty King, Laura Collett en Oliver Townend volgen.

Niet helemaal verrassend dat Grafton Street onder Pippa Funnell het klassement aanvoert. De 15-jarige Ier heeft internationaal nog maar één keer boven de 30 punten gescoord. Op dit niveau staat zijn record op -22.8, gelopen in Burghley 2019 toen hij won. Gisteren benaderde Funnell met haar paard hun pr op 0,3 strafpunten.

‘Een van zijn beste dressuurproeven’

“Ik was echt blij”, reageerde Pippa Funnell. “Ik probeer mijn paarden altijd op een ontspannen manier voor te bereiden op de dressuur, dus ik heb hem de afgelopen dagen licht gewerkt op mijn springzadel. Hij is daar blij mee en verveelt zich niet. Hij was de hele tijd geconcentreerd. Naar mijn mening was dit een van zijn beste dressuurproeven – zo niet de beste proef ooit.”

Achter Funnell staat Kitty King tweede met Vendredi Biats (26,8), Laura Collett derde met Dacapo (29,7) en Oliver Townend met Tregilder (29,9) vierde. Tregilder moest woensdag nog naar de holding box, maar mocht bij de tweede inspectie toch door.

Vandaag is het tweede deel van de dressuur.

Bron St.Georg