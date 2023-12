Prix de l’Arc de Triomphe winnares Danedream overleden

Enkele dagen geleden kwam het bericht naar buiten dat de 'wondermerrie' Danedream op 31 augustus is ingeslapen vanwege ernstige hoefbevangenheid. De in Duitsland geboren volbloed won aan het eind van haar carrière onder andere de Prix de l'Arc de Triomphe in een record tijd. De Japanse eigenaar Teruya Yoshida maakte haar overlijden bekend. Ze is vijftien jaar oud geworden.

Het verhaal van de volbloed Danedream is opmerkelijk. Ze werd beschouwd als een wondermerrie in de paardenraces. Een paard waar in het begin niemand in geloofde en dat in de loop van haar carrière iedereen verraste.

De Lomitas xx x Danehill xx-dochter werd gefokt op Gestüt Brümmerhof en als tweejarige door Gestüt Burg Eberstein van meubelhandelaar Heiko Volz voor slechts 9.000 euro gekocht. “In eerste instantie wilde niemand haar. We moesten de huidige eigenaar overtuigen om haar te kopen”, vertelde haar toenmalige trainer, Peter Schiergen destijds aan Reiter Revue. Ze was toen een onopvallende driejarige bij de renstal. Maar haar verhaal werd allesbehalve onopvallend.

Prix de l’Arc de Triomphe

In 17 starts kwam Danedream acht keer als eerste over de finish. Onder meer in recordtijd tijdens de Prix de l’Arc de Triomphe in Parijs. Ze won tweemaal de Grand Prix van Baden en de King George VI en Queen Elizabeth Stakes in Ascot. Danedream liep ruim 3.766.000 euro bij elkaar en werd twee maal gekozen tot Duits ‘Paard van het Jaar’.

Peter Schiergen was Danedreams trainer gedurende haar hele carrière, en jockey Andrasch Starke zat op haar rug tijdens haar grote successen. Na haar carrière bracht Teruya Yoshida, eerst haar mede-eigenaar en daarna eigenaar, haar als fokmerrie naar Japan. Maar haar nakomelingen kwamen niet in de buurt van het succes van hun moeder.

Bron Reiter Revue