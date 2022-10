Qatar Prix du Cadran en Qatar Prix de Royallieu 2022

Het is de zaterdag voor de Arc en men voelt de spanning alom: wie gaat morgen geschiedenis schrijven door de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe te winnen, hoe zullen de deelnemers uit de voeten kunnen op de baan en meer van dergelijke vragen houden de rensportliefhebbers bezig. Zaterdag stonden drie Group I, waaronder een Arabieren ren en drie Group II rennen op het programma.

Kyprios liet iedereen verzuchten met de meest bizarre overwinning ooit van de Qatar Prix du Cadran. Deze Group I ren over 4000 meter is een klassieker voor de zogenoemde stayers, Engelse volbloeden die over lange afstanden kunnen koersen. Gelet op deze bijzondere specialiteit waren de 12 deelnemers enigszins aan elkaar gewaagd en de startboxloting bij een dergelijke lange ren maakt dan ook niet zoveel uit. In 2014 zette High Jinx het koersrecord van 4.12.22 neer en sedertdien is dat niet geëvenaard.

Richting de uitgang

Op een inmiddels als soepel gekwalificeerde ondergrond vertrokken de deelnemers met als torenhoge favoriet de Ierse deelnemer Kyprios (Galileo x Polish Gem) van start. De pupil van Aidan O’Brien die dit jaar alle vijf starts heeft gewonnen, maakte zijn rol waar en hoe. Met een voorsprong van ruim tweehonderd meter (!) en met nog tweehonderd meter koers te gaan én na het verliezen van een hoefijzer vond Kyprios het welletjes en koerste over de hele breedte van de baan naar links richting de uitgang. Het is dat er ook een reling aan de buitenkant van de piste staat want anders zou het paard bij de champagnebar zijn uitgekomen. Topjockey Ryan Moore had er in elk geval zijn handen vol aan om de vierjarige over de finishlijn te krijgen en dat gebeurde met zo’n overmacht dat alle betrokkenen van het paard en het publiek er, zij het opgelucht, nog om konden lachen. Kyprios won met zijn uitstapje naar links over de baan met 20 lengten voor Almacado Gree en Tashkhan.

Qatar Prix de Royallieu

Aan deze Group I ren over 2800 meter vertrokken 10 merries van start. Vanuit Australië waren de verwachtingen voor de zevenjarige Verry Elleegant, die 11 Group I rennen op haar naam heeft geschreven waaronder de Melbourne Cup 2021 en de Caulfield Cup 2020 en tot Australisch paard van het jaar in 2021 werd gekroond, hoog gespannen maar zij presteerde teleurstellend en finishte als zevende. De eigenaren van Verry Elleegant verwisselden hun pupil van trainer Chris Waller naar Francois-Henri Graffard om in Europa met name in de Arc te koersen maar dat plan verliep tot nu toe zonder veel succes. Verry Elleegant werd van de Arc uitgeloot en dat viel de eigenaren en de trainer zwaar. In Frankrijk mag men een paard voor twee koersen op een en dezelfde dag inschrijven en zo vertrok Verry Elleegant van start aan de Prix de Royallieu. De beste prestatie van de merrie van haar drie starts in Frankrijk was een derde plek in de Group II Prix Foy veertien dagen geleden. De geruchten gaan dat de merrie door Japanners zal worden aangekocht en de fokkerij in gaat.

Sea la Rosa

Sea la Rosa, de afstammelinge van Sea The Stars, die iedereen in 2009 verraste door Prix de l’Arc de Triomphe te winnen, werd als jaarling bij the Arqana veiling voor € 200.000 gekocht en won haar vierde Group ren in haar vierjarige carrière voor trainer William Haggas met Tom Marquand in het zadel. Sea La Rosa won met een lengte voor Jannah Flower met Ottilien als derde aankomende.