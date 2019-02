Races in Engeland tot 13 februari afgelast wegens influenza.

De British Horseracing Authority (BHA) heeft vanwege zes positieve influenza tests van een en dezelfde renstal besloten om gisteren alle paardenraces in de UK af te lasten en vandaag besloten om de afgelasting tot woensdag 13 februari te laten voortduren. In nauw overleg met meer dan 50 trainers en dierenartsen en het veterinaire team van de BHA zal maandag 11 februari a.s. worden besloten of het racen op woensdag 13 februari kan worden hervat.

Het testen van de paarden die 120 meter van de bewuste renstal staan verwijderd wordt voortgezet maar tot op heden zijn er nog geen positieve monsters gerapporteerd. Een afzonderlijke test, die nog niet als positief is bevestigd, is op een andere renstal genomen doch tot nu toe zijn er geen links aangetroffen tussen deze renstal en de oorspronkelijke. Deze stal had racepaarden bij de wedstrijden in Newcastle op 5 februari en Wolverhampton op 6 februari. Dat heeft de BHA desondanks doen besluiten om verdere voorzorgsmaatregelen te treffen en alle andere 54 renstallen die ook op voormelde renbanen hun paarden lieten koersen te testen.

Incubatietijd

Hoewel er dus nog geen verdere positieve tests zijn ontvangen, zijn er nog minimaal drie dagen nodig voordat kan worden besloten of het veilig is om weer te racen. De ziekte kan namelijk tot drie dagen duren voordat de symptomen zichtbaar zijn. Dat betekent dat het op zijn vroegst tot zondag zal duren voordat de BHA alle benodigde informatie heeft kunnen verzamelen. De BHA werkt nauw samen met de Animal Health Trust om voldoende swabs aan te bieden. Op dit moment worden 174 renstallen getest en met deze aanpak kunnen de verzamelde monsters worden beoordeeld door de Animal Health Trust, zodat maandag een gemotiveerde beslissing kan worden genomen. Alle vragen over deze kwestie moeten worden gericht aan de BHA.

Ingeënte paarden

Alle Britse volbloeden zijn weliswaar ingeënt tegen paardeninfluenza maar desondanks zijn er dus positieve testresultaten waargenomen. De ziekte kan ernstig zijn bij niet-gevaccineerde paarden, hoewel de symptomen bij gevaccineerde paarden meestal mild en van voorbijgaande aard zijn. Symptomen kunnen een verhoogde temperatuur, een hoest en loopneus zijn. Het is echter zeer besmettelijk en mensen, die geen risico lopen van het virus, kunnen het virus op kleding en apparatuur verspreiden. Het probleem beperkt zicht daardoor niet alleen tot paardenraces. Mensen die renstallen bezoeken moeten voldoen aan bioveiligheidsmaatregelen en de praktijkcode voor het omgaan met infectieziekten op de website van de National Trainers Federation opvolgen. In tegenstelling tot volbloeden in Groot-Brittannië is het niet verplicht om de paardenpopulatie in het algemeen te laten vaccineren tegen de paardengriep. Hoewel de BHA niet specifiek verantwoordelijk is voor niet-renpaarden, is het algemene advies aan eigenaren om contact op te nemen met hun dierenarts als zij zich zorgen maken. Het is in ieder geval de grootste impact voor de sport sinds de mond- en klauwzeer-uitbraken in 1967 en 2001. In Ierland gaan de races overigens gewoon door.

Bron: Horses.nl