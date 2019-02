Races in Engeland worden morgen hervat

Na de beslissing van de British Horseracing Authority (BHA) vorige week donderdag is vannacht besloten om de races in Engeland morgen weer te hervatten. De impact om zes dagen niet te koersen was groot en de kritieken van de Engelse trainers, die hun paarden voor bepaalde races in conditie hebben getraind, waren niet mals. Zij moesten hun trainingsschema's aanpassen om de paarden weer op het juiste moment te laten pieken.

De duizenden genomen testresultaten hebben tot nu toe 10 positieve influenza gevallen opgeleverd, verspreid over twee stallen die ver van elkaar verwijderd zijn. Een ervan ligt echter in Newmarket, het grootste renpaarden trainingscentrum van Engeland, waar 80 trainers zo’n 3000 paarden in training hebben staan.

Races naar andere renbanen

De BHA heeft de grote races die de afgelopen dagen zouden plaatsvinden op diverse data weer op de agenda gezet. Zo zal zaterdag aanstaande in Ascot de Betfair Hurdle en de Denman Chase plaatsvinden. Deze twee races waren gepland op de renbaan van Newbury maar gingen door de zesdaagse schrapping niet door.

Strenge controles

De BHA heeft na lang vergaderen besloten dat de risico’s om de races te hervatten acceptabel zijn en dringt eenieder er op aan om de veiligheidsmaatregelen op te volgen. Zij zal op elke racemeeting nauwlettend toekijken en met het testen doorgaan. Paarden die de afgelopen zes maanden een enting tegen influenza hebben gehad mogen in ieder geval niet voor de races worden ingeschreven en de paspoorten worden streng gecontroleerd.

Bron Horses.nl