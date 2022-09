Renpaarden van Queen Elizabeth nu in eigendom van King Charles

Weatherbys heeft bevestigd dat het eigendom van alle renpaarden van de onlangs overleden Koningin Elizabeth is overgedragen aan haar zoon Charles. De Britse vorst debuteert vandaag als eigenaar van die paarden op de races in Salisbury. De door William Haggas getrainde Educator (Deep Impact xx x Dubawi xx), een driejarige gefokt door The Queen, loopt in de Radcliffe and Co Handicap Stakes.

“Alle paarden in training die voorheen eigendom waren van Hare Majesteit de Koningin zijn overgedragen aan Zijne Majesteit Koning Charles III, en zullen racen in de naam van de Koning, met de kleuren die voorheen op naam stonden van de Koningin,” aldus de woordvoerder Weatherbys. Dit maakt een einde aan de speculaties dat de renpaarden van The Queen mogelijk zijn overgedragen aan de nieuwe Britse Queen Consort Camilla, die een fan is van de sport.

Onuitwisbare stempel

De voorzitter van de British Horseracing Authority, Joe Saumarez Smith, zei: “Hare Majesteit Koningin Elizabeth II heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op onze sport en haar nalatenschap zal voelbaar blijven, niet alleen door de paarden die in naam van Koning Charles III zullen blijven lopen, maar ook door de paarden die zij heeft gefokt en die de komende jaren nog op de renbaan te zien zullen zijn.”

De koning heeft dit seizoen in Groot-Brittannië al renpaarden in koersen gehad: Pride Of The Pack (v. Roaring Lion xx) en Cygneture (v. Kingman xx) racen voor hem en Camilla onder hun vroegere titels van Prins van Wales en Hertogin van Cornwall, zij zijn ook de fokkers van die paarden.

Bron Horse and Hound