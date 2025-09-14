Renske Giesen Europees Kampioen TREC

De Nederlandse Renske Giesen heeft dit weekend met haar merrie Infinity het Europees kampioenschap TREC gewonnen in Montelibretti (Italië). Het is de eerste keer dat een Nederlander de Europese titel verovert in deze discipline, die tot nu toe werd gedomineerd door Zuid-Europese landen zoals Frankrijk en Spanje.

Met overtuigende voorsprong liet Giesen haar concurrenten achter zich. De Franse Amanti Muller pakte het zilver, gevolgd door de jonge Italiaan Luca Fabbri die brons pakte. Het was de eerste keer dat het Wilhelmus klonk op een internationaal TREC-kampioenschap.

Internationale ervaring

Giesen is al jaren een vaste waarde in de internationale TREC-top. Ze debuteerde vijftien jaar geleden, is meervoudig Nederlands kampioene en schreef in 2023 de Europacup op haar naam. Vorig jaar eindigde ze op het EK in Schaijk als vijfde, voor eigen publiek.

Spannende ontknoping

TREC bestaat uit drie onderdelen: een oriëntatierit (POR), een gangenproef (MA) en een obstakelparcours (PTV). Volgens Giesen lag de sleutel tot haar succes vooral in de eerste twee onderdelen: “De POR is altijd mijn sterkste punt en Infinity voelde geweldig in de gangenproef. In de PTV liet ik juist wat kleine punten liggen, waardoor ik vreesde dat

een podiumplek uit beeld zou raken. Toen bleek dat ik Europees kampioen was, kon ik het nauwelijks geloven.”

Renske Giesen en Infinity in het obstakelparcours op het EK in Italië. Foto: Jan Tromp.

Uitleg bij bovenstaande foto: Dit obstakel bootst het principe van ‘laaghangende takken’ in het bos na, waarbij je in galop onder bamboestokken door rijdt, die op 20 cm boven de schofthoogte liggen. De bedoeling is om alle ‘takken’ te laten liggen en in 1 gang te blijven. Het kan ook in draf, maar dan krijg je een paar punten aftrek. In Italië koos Giesen er bewust voor om dit in draf te doen, omdat het andere deelnemers in galop niet lukte om de takken te laten liggen, wat leidt tot nog meer strafpunten.

Impuls voor Nederlandse TREC-sport

In Nederland is TREC nog een relatief kleine tak van sport, maar de afgelopen jaren groeit het aantal beoefenaars gestaag. Chef d’equipe Joan Blesing ziet de titel als een belangrijke stimulans: “Dit succes bewijst dat ook Nederlandse combinaties in staat zijn om op het hoogste niveau mee te doen. Hopelijk inspireert dit jonge ruiters om de sport te

ontdekken en door te groeien naar de internationale top.”

Team NL met Europees kampioenen Renske Giesen en Infinity. Foto: TREC club Nederland

Bron: Persbericht / Horses.nl

