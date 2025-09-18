Renske Giesen over gouden EK-TREC medaille: ‘Hiervoor heb je geen miljoenenpaard nodig’

‘Opeens’ hebben we er een Europees kampioen bij. Renske Giesen schreef afgelopen weekend geschiedenis door met haar 1,63 m.-grote schimmelmerrie Infinity (Vingino x Berlin) goud te winnen op het EK TREC in Montelibretti. Een knappe prestatie, want de van oorsprong Franse discipline heeft nog steeds vrij weinig bekendheid in ons kikkerlandje. Tijd voor een nadere kennismaking met de amazone, haar paard én de sport.