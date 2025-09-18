Renske Giesen over gouden EK-TREC medaille: ‘Hiervoor heb je geen miljoenenpaard nodig’

Esther Berendsen
Renske Giesen over gouden EK-TREC medaille: ‘Hiervoor heb je geen miljoenenpaard nodig’ featured image
Team NL met Europees kampioenen Renske Giesen en Infinity. Foto: TREC club Nederland

‘Opeens’ hebben we er een Europees kampioen bij. Renske Giesen schreef afgelopen weekend geschiedenis door met haar 1,63 m.-grote schimmelmerrie Infinity (Vingino x Berlin) goud te winnen op het EK TREC in Montelibretti. Een knappe prestatie, want de van oorsprong Franse discipline heeft nog steeds vrij weinig bekendheid in ons kikkerlandje. Tijd voor een nadere kennismaking met de amazone, haar paard én de sport.

Door Esther Berendsen

Lees een interview met Renske Giesen in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online
Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af
Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

De Paardenkrant 38 – 2025 digitaal
De Paardenkrant 38 – 2025 print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like