Renwereld op z’n kop door artikel New York Times over Triple Crown winnaar Justify

Het is bekend dat de New York Times niet gebrand is op paardenraces, althans daar een antipathie tegen heeft. De New York Times zette sinds eergisteren de renwereld op zijn kop en de social media ontplofte na het verschijnen van haar artikel: de krant heeft uit, volgens haar, betrouwbare bron vernomen dat Justify (Scat Daddy x Stage Magic) voor zijn deelname aan de Santa Anita Derby, de race waarin Justify als winnaar zou moeten finishen om deel te kunnen nemen aan de Kentucky Derby, positief getest werd op scopolamine.

De test wees uit dat in het bloed van Justify 300 nanogram scopolamine per milliliter werd aangetroffen. Een dergelijke hoeveelheid weten de stewards aan opzettelijke toediening aan het paard. Trainer Bob Baffert liet de stewards door tussenkomst van zijn advocaat berichten dat scopolamine voorkomt in het Jimsonkruid (doornappel) dat veelvuldig in Californie groeit en een hallucinerende werking heeft. Paarden eten dit giftige kruid niet als zij grazen maar als het gedroogd is en in het hooi is verwerkt wel.

Doofpotaffaire

Na die mededeling hoorde Baffert er niets meer over en Justify nam gewoon deel aan de Santa Anita Derby en won die race en vervolgens aan de Kentucky Derby, de Preakness Stakes en de Belmont Stakes die hij ook allemaal won en daarmee tot 13e Triple Crown winnaar in de afgelopen 100 jaar werd gekroond. Naar aanleiding van het artikel in de New York Times vliegen de beschuldigingen en termen als doofpotaffaire over en weer en klimmen de advocaten van alle betrokkenen in de pen. Dit verhaal gaat een behoorlijke staart krijgen temeer nu Justify in Australië door Coolmore ter dekking wordt aangeboden, aldaar drie merries per dag dekt en daarmee dagelijks ruim 450,000 dollar verdient.

Bron: Horses.nl