Rockingham International Horse Trials afgelast door aanhoudende slechte weer

De eerste internationale eventingwedstrijden van dit jaar in Groot-Brittannië gaan gebukt onder de slechte weersomstandigheden. Door de vele regen was de bodemgesteldheid in Badminton als in Chatsworth dermate zwaar geworden dat veel combinaties zich terugtrokken of vroegtijdig in de cross de handdoek in de ring gooiden. British Eventing heeft nu besloten om Rockingham International Horse Trials helemaal niet meer door te laten gaan.

De organisatie van het Rockingham International Horse Trials betreurt het besluit. Op de website schrijft ze: “Ondanks een positieve weersvoorspelling is het terrein, inclusief de grond voor alle drie de fasen, niet voldoende opgedroogd om het evenement op een veilige manier te laten doorgaan.”

Voor Nederland zou Nina de Haas en Andrew Heffernan in actie komen in de korte 3* wedstrijd.

British Eventing zegt in een verklaring: “Wij begrijpen dat het afgelasten van de FEI-klassen op Chatsworth International en Rockingham International zowel teleurstellend als frustrerend is, omdat het betekent dat het zoveelste evenement het slachtoffer is geworden van de aanhoudende slechte weersomstandigheden.” BE kijkt naar alternatieven om internationale klassen aan de FEI kalender toe te voegen. Voor de Britse ruiters van belang de om MER’s te behalen.

