Roger Barows wint Japanse Derby in recordtijd

Op de renbaan van Tokyo vond gisteren de 86ste Tokyo Yushun (de Japanse Derby) plaats met 18 deelnemers die om het prijzengeld van ruim 3,7 miljoen dollar streden. De driejarige hengst Roger Barows (Deep Impact x Little Book) gold niet als favoriet bij het weddende publiek, hij verraste iedereen door de Derby te winnen in een record tijd.

Om gelijk te lopen met Europa, waar de meest bekende klassieker onder de paardenliefhebbers The Epsom Derby is, stuurde Japan sinds 1932 aan op een renprogramma dat bedoeld was om de standaard van hun Engelse volbloeds te verbeteren. De Japanners schreven een ren uit voor drie jarige hengsten en merries over 2400 meter. Sinds 2001 mogen ook buitenlandse paarden aan de race deelnemen.

Paardenraces in Japan populair

In Japan zijn paardenraces een van de meest bezochte evenementen en een publiek van ruim 180.000 (in 1990 zelfs boven de 196 duizend) is dan ook gebruikelijk. Op de renbaan van Tokyo werd zondag de 86ste Tokyo Yushun (de Japanse derby) gehouden. De derby staat qua prijzengeld op de derde plaats achter de Japan Cup en de Arima Kinen, beide internationale top Groupe I races.

Baanrecord voor winnaar Roger Barows

De driejarige Roger Barows (Deep Impact x Little Book) gold niet als favoriet bij het weddende publiek. Hij had als tweejarige verdienstelijk gekoerst en won begin 2019 de Fukujuso Tokubetsu over 2.000 meter. Drie weken voor de Derby van vandaag werd hij tweede in de Kyoto Shimbun Hai over 2.200 maar het gros van zijn tegenstanders hadden veruit beter gepresteerd. De driejarige hengst verraste iedereen om aan zijn overwinning een baanrecord te voegen. Het baanrecord van Duramente uit 2015 werd verbeterd met 0,6 seconden en naar 2:22.6 gebracht.

Koersverloop

Het was Lion Lion die uit de buitenste starbox vertrok en een moordend hoog tempo neerzette. Roger Barows vertrok uit de binnenste startbox en met weliswaar vijf tot zes lengten achterstand nestelde hij zich achter Lion Lion. De hengst nam de koppositie op 400 meter voor de finish over en weerde vanaf dat punt de herhaaldelijke aanvallen af van Danon Kingly (ook van Deep Impact). Danon Kingly finishte als tweede achter Roger Barows, voor de derde aankomende Velox.

Koersverloop

Deze derbyoverwinning gaf trainer Katsuhiko Sumii zijn 26e Japanse Group I overwinning. Jockey Suguru Hamanaka: “Ik hoopte op een snel tempo en dat dat gebeurde pakte goed voor ons uit. Roger Barows is een vechter met veel uithoudingsvermogen en zelfs na de klim bergopwaarts in de koers, bleef hij tot aan de finishlijn doorzetten. Hij is nu een Derby-paard, dus wij kunnen rekenen op zijn toekomstige prestaties.”

Bron Horses.nl