Ros Canter aan de leiding na eerste dag dressuur op CCI5* Pau

Na de eerste dressuurdag op de laatste 5* eventingwedstrijd van dit seizoen in Pau gaat Rosalind Canter aan de leiding. De Britse reed met Rehy Royal Diamond (v. Ars Vivendi) naar 72.53% (-27.5). Canter wordt gevolgd door Tom McEwen op Braveheart B (v. Radolin) en Jonelle Price met de KWPN-merrie Grappa Nera (v. Karandasj).

Les 5 Etoiles in Pau is de laatste in de reeks 5*-wedstrijden van dit jaar en populair bij de ruiters. 51 combinaties staan op de deelnemerslijst en gisteren reed het eerste deel hun dressuur. Ros Canter gaat met Rehy Royal Diamond aan de leiding met 72.53%. Voor het elfjarige Iers gefokte paard wordt het zijn eerste 5*-wedstrijd. De ruin kreeg onder meer een 10 voor zijn uitgestrekte galop.

Tom McEwen scoorde met, eveneens in Ierland gefokte, Braveheart B 71.67% (-28.3). De twaalfjarige zoon van Radolin viel in de cross bij zijn 5*-debuut in Luhmühlen. Jonelle Price staat op de voorlopige derde plaats met de dochter van Karandasj, Grappa Nera. Het paar kreeg 69.87% van de jury. Ook de elfjarige merrie, gefokt door Jet Booy, debuteert in Pau op 5*-niveau.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl