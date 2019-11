Ruim 80 duizend bezoekers juichen Suave Richard naar overwinning in Longines Japan Cup

Van de tien renbanen te Japan is Tokyo de baan waar de belangrijkste Group I rennen van Japan worden gehouden. Vandaag vond de 39ste versie van de prestigieuze Japan Cup plaats die vanwege het overlijden van voormalig renpaard en dekhengst Deep Impact in juli dit jaar is omgedoopt in de “Longines Japan Cup in association with Longines Deep Impact Memorial”.

De ren over 2400 meter op gras kende 15 Japanse deelnemers en beloofde met zes Group I winnaars een open koers te gaan worden vanwege de hevige regenval die vanaf vrijdagochtend tot zondagochtend voortduurde waardoor de baan door de renleiding als “zwaar“ werd gekwalificeerd en niet iedere deelnemer kon daarmee uit de voeten.

Bonussysteem

Aan het door Longines gesponsorde prijzengeld van € 5,6 miljoen is een bonussysteem gekoppeld voor de eerste vier aankomende paarden in de eerder dit jaar al gehouden klassieke Group I rennen te Dubai, de USA en Europa. Favorieten waren Cheval Grand die in 2016 derde en in 2018 vierde werd, deze ren in 2017 won en zeker de afstand aankan maar nog niet eerder op een zware grasbaan gekoerst heeft, Rey de Oro en Danburite maar toen de paarden in de paddock aan het publiek werden getoond stak Suave Richard er met kop en schouders bovenuit. Het paard zag er fantastisch uit en was zeer relaxed ten opzichte van de op de plaats dansenden Cheval Grand en Danburite

De vijfjarige Suave Richard (Heart’s Cry x Pirramimma) maakte zijn eerste debuut buiten Japan in maart 2019 in de Dubai Sheema Classic waar hij derde werd achter Cheval Grand. Die derde plaats maakt dat zijn overwinning van vandaag van $ 303.192.000 yen via het bonussysteem werd verhoogd met $ 250,000,00.

‘Grote stevige galopsprongen’

Winnende Jockey Oisin Murphy: “Ik ben gewend om op zware ondergronden te koersen en de baan vandaag was erg zacht waardoor ik wist dat het tempo laag zou liggen. Ik heb Suave Richard een paar keer in de trainingen gereden en hij beviel mij erg goed. Hij maakt grote stevige galopsprongen en heeft een behoorlijke snelheid. Voor de race heb ik met de trainer Yashusi Shono diverse tactieken besproken en ik had naar mijn mening alle goede kanshebbers in de startboxen naast mij zoals Curren Bouquetd’or. Dat is een hele goede merrie en staat bij de trainer waarvoor ik werk in training dus ik ken haar goed en op haar was ik het meest gefocust. Het is dat ik geen 53 kilo kan rijden anders zou ik waarschijnlijk de merrie hebben bereden en misschien de Japan Cup met haar hebben gewonnen of net niet, wie zal het zeggen. Ik wilde goed uit de startboxen vertrekken en, gelet op het langzame tempo, in de kopgroep blijven en het paard verder relaxed houden om geen onnodige energie te verspillen. Op het einde van de race rende Curren Bouquetd’or naast mij en ik kon toen kiezen: of Curren Bouquetd’or naar buiten drukken of een gaatje aan de binnenkant van het veld vinden.

Ik heb het laatste gedaan omdat ik zag wie voor mij lag en wist dat die jockey rechtdoor zou blijven rijden. Verder zag in welke hand hij de zweep hield (in de rechterhand zodat Suave Richard die hem van links passeerde niet door de zweep van de voorganger gehinderd zou worden). Het is mijn eerste Group I overwinning in Japan en het is wat mij betreft een van de beste Group I rennen ter wereld. De laatste tweehonderd meter koers wist ik dat ik zou winnen. Ik zal er de hele week niet van kunnen slapen.”

Europa en Dubai

Suave Richard won met ¾ lengte voor de tweede aankomende Curren Bouquetd’or en de daarachter op 1 ½ lengte finishende Wagnerian. Trainer Yashusi Shono liet weten dat het niet ondenkbaar is dat Suave Richard in Europa en weer in Dubai zal koersen maar wacht eerst af hoe het paard zich herstelt en wat diens eigenaar wil.

Bron: Horses.nl