Russian Emperor grote winnaar van Amir Sword Festival Qatar

Het grootste paardenrennen evenement in Qatar is het HH Amir Sword Festival met diverse Group rennen waaronder beide H.H. Amir Sword rennen voor Arabische volbloeds en de H.H. Amir Throphy voor Engelse volbloeds. Gedurende het festival is deelname aan de rennen hoofdzakelijk op uitnodiging en het is een eer voor trainers, eigenaren en jockeys om aan het festival deel te mogen nemen. Russian Emperor werd de grote winnaar door als eerste paard uit Hong Kong de H.H. Amir Throphy te winnen.

Veel grote eigenaren uit Qatar hebben hun paarden zowel in Qatar als in Frankrijk en Engeland in training staan en omdat de rensport leeft, sponsort Qatar de laatste jaren onder andere met ruim $ 6 miljoen de Qatar Prix de L’Arc de Triomph, dé ren voor Engelse volbloeds. Qatar heeft het sponsorcontract met France Galop vorig jaar verlengd en waarborgt mede daarmee het voortbestaan van de hoogst gedoteerde Engelse en Arabische volbloedrennen ter wereld. Het was een mooie bijeenkomst voor de Italiaanse jockeys en de Franse trainers die beide hoofdkoersen voor Arabische volbloeds wonnen.

Russian Emperor

Er zijn maar een handjevol stayers (lange afstandspaarden) in Hong Kong en de zesjarige Russian Emperor (Galileo x Atlantic Jewel) is er een van. Het paard werd vanuit Hong Kong naar Qatar gevlogen om aan deze met $ 2,5 miljoen gesponsorde ren over 2400 meter op gras voor vierjarige en oudere paarden deel te nemen. Alle twaalf deelnemers waren door de Qatar Racing and Equestrian Club uitgenodigd. Vanuit Ierland had Aidan O’Brien Broome en Stone Age ingevlogen en Charlie Appleby had Warren Point voor Godolphin vanuit Dubai verscheept.

Allereerste winnaar

Russian Emperor won de ren met een ½ lengte voor Warren Point met Bolthole als derde aankomende. Russian Emperor werd daarmee de allereerste winnaar uit Hong Kong in Qatar. De Italiaanse jockey Alberto Sanna kon zijn tranen nauwelijks bedwingen toen hij voor zijn goede vriend trainer Douglas Whyte de ren won. Whyte kon ook zijn geluk niet op en zei desgevraagd dat Russian Emperor wordt klaargestoomd voor de Group I Sheema Classic in Dubai op 25 maart a.s.

Abbes wint H.H. Amir Sword en wisselt stuivertje met Moshrif

Deze met $ 2,5 miljoen gesponsorde ren over 2400 meter op gras voor uitgenodigde vierjarige en oudere Arabische volbloeds leverde de Franse trainer Alban Elie De Mieulle en jockey Mickael Barzalona een fraaie overwinning op met hun pupil Abbes (TM Fred Texas x Raqiyah). Onder de kundige handen van de ingevlogen jockey Barzalona won de combinatie naast het prijzengeld ook het felbegeerde gouden zwaard. Op een 2,5 lengte afstand finishte Moshrif onder Ryan Moore als tweede. Moshrif won deze ren vorig jaar en toen finishte Abbes als tweede dus het was voor beide paarden stuivertje wisselen. Hoggar de L’Ardus finishte als derde. Saillant detail is dat de eerste drie aankomende paarden door Franse trainers worden getraind.

Ska de L’Aigle wint HH The Amir Silver Sword

Deze ren over 1850 meter was met $ 500.000 gesponsord. Won de Mieulle de vorige ren, nu deed Francois Rohaut dat over en werd eerste en derde. Onder jockey Andrea Atzeni won de vierjarige hengst Ska de L’Aigle (Al Mourtajez x Sia) met 1 ¼ lengte voor Jenkille Hypolyte en Al Riffa.

Bron Horses.nl