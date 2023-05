Sam Dos Santos Nederlands kampioen voltige Junioren

Op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo wordt dit weekend een internationaal Voltige evenement (CVI) georganiseerd. Naast de internationale wedstrijd wordt ook het Nederlands kampioenschap beslecht. Bij de jeugd ging de titel afgetekend naar Sam Dos Santos, morgen volgt de ontknoping bij de senioren.

Het NK is zowel voor de senioren als junioren onderdeel van de internationale wedstrijd. Waarbij voor de Junioren alleen de resultaten van de eerste twee onderdelen meetellen voor de titel en bij de senioren alle drie de rondes bepalen wie er met de medailles naar huis gaan.

Bij de junioren ging het goud naar favoriet Sam Dos Santos, won Renate Maas zilver en de pas 12-jarige Isalotte van Agteren brons. Kampioen Sam kreeg in de freestyle te maken met pech toe zijn paard Doe Maar struikelde. Hij kon de oefening wel afmaken, maar trok zijn paard later terug en zal op de afsluitende dag dus niet meer van start gaan in de internationale wedstrijd.

Op de laatste dag van het CVI vinden de internationale finales plaats en volgt de ontknoping van het NK senioren. Annebeth Kubbe gaat hier aan de leiding.

Kijk voor meer informatie op cviermelo.nl

Bron KNHS