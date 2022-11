Sarah Bullimore’s 5* eventer Reve du Rouet met pensioen

Sarah Bullimore heeft besloten om haar achttienjarige Reve du Rouet met sportief pensioen te sturen. In de opbouw richting Burghley zei de Britse in een podcast over de zoon van Balou du Rouet: "Hij begint gewoon oud te worden. We gaan alleen als hij fit genoeg zou worden om een echte wedstrijd te rijden. Dat werd hij niet."

De Oldenburger Reve du Rouet werd in 2004 geboren bij Hans-Heinrich Kruse in Koelzin. Als vierjarige kwam hij in het bezit van de familie Bullimore. Daar groeide hij uit tot een succesvolle eventer die dertien van de achttien 5*-wedstrijden heeft uitgelopen. De eerste was in 2014 in Kentucky waar hij dertiende werd. Het maakte hem een van de meest productieve paarden op topniveau.

Moeilijk karakter

Dat komt deels door zijn buitengewone fysieke hardheid, die gepaard gaat met het ongewone, moeilijke karakter dat hem zo net beroemd heeft gemaakt als zijn prestaties: “Hij is zo taai en gezond geweest – ik zou heel gelukkig zijn om weer zo’n paard als hem te vinden,” vertelt Sarah Bullimore. “Hij is net Ironman. Toen hij jonger was, was hij een beetje lastig en had hij veel meer kunnen winnen, maar dan kwamen de duiveltjes in hem naar boven – dan was hij even in een andere wereld.”

Van lage -23 tot -55 in dressuur

De zeer wisselende dressuurscores laten zijn moeilijke karakter zien. Dit jaar liep ‘Blou’ twee internationale wedstrijden. In Badminton scoorde hij -34.40 en werd uiteindelijk 38ste, ondanks de foutloze cross. Een paar maanden later was het in Alnwick op de korte 4* weer anders. Hier werd hij onder Sarah Bullimore derde met -25.20 in de dressuur en 26.00 als eindscore. Het was tevens zijn laatste internationale optreden. Een van de dieptepunten in de dressuur was de -55 in Burghley. De laatste paar jaar werd de dressuur wel beter en constanter wat resulteerde in twee vierde plaatsen in Burghley (2018 en 2019) en een vijfde plaats in Luhmühlen (2019).

