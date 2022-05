Secret Oath wint de Longines Kentucky Oaks 2022

De Kentucky Oaks en de Kentucky Derby zijn de oudste en meest geroemde klassieke Group I rennen voor driejarigen in de USA. Rond middernacht Europese tijd vond op de renbaan van Churchill Downs in Louisville, Kentucky, de met 1,25 miljoen dollar gedoteerde Longines Kentucky Oaks plaats. De ren is voor driejarige merries over 1800 meter op zand. De winnares wordt na de ren gehuldigd in een deken gemaakt van bloemen, lelies in dit geval, en wordt daarom ook de Lillies for the Fillies ren genoemd. De eer viel dit jaar te beurt aan Secret Oath.

Het weer in Louisville was erbarmelijk met storm en regen maar dat mocht het 100.000 koppige publiek, uitgedost met hoeden en prachtige kleding, niet deren.

Met 14 merries aan de start verkoos het wedpubliek Nest, die bijna een maand geleden de Ashland Stakes te Keeneland met 8 ¼ domineerde en uit haar laatste drie starts drie keer heeft gewonnen, als grote favoriet. Het tempo lag vanaf de start hoog en werd door Echo Zulu en Yuugiri gedicteerd.

Zege met 2 lengten voorsprong

Secret Oath (Arrogate x Absinthe Mind) die uit startbox 1 vertrok had bij dat hoge tempo niet veel keus. En zoals op voorhand al door de trainer en jockey Luis Saez was besproken, bracht Saez de merrie naar een achtste plek om favoriet Nest in de gaten te kunnen houden. Bij het uitkomen van de laatste bocht trok Saez Secret Oath naar buiten en zette haar naast Echo Zulu om vervolgens echt gas te geven. Vanaf dat moment waren de kansen voor de rest van het veld verkeken en won de combinatie met 2 lengten voor Nest, de derde aankomende Desert Dawn en als vierde finishende Echo Zulu.

Kopie van vader Arrogate

Op voorhand viel Secret Oath niet uit te vlakken. In de Arkansas Derby werd ze na een moeilijke ren derde. Dat kwam omdat de paarden naast haar vlak na de start tegen haar aan botsten en zij uit balans achteraan koerste. Met een speels gemak liet de merrie in de Oaks haar kwaliteit zien. Qua bouw en de manier waarop zij koerst, lijkt zij een kopie van wijlen haar vader Arrogate te zijn. Het is een merrie om voor de volgende rennen in de gaten te houden.

Trainer Lukas: ‘Daar gaan we’

Zowel voor de 86-jarige Hall Of Fame trainer D. Wayne Lukas als voor de eigenaren van Secret Oath waren het hun vijfde Oaks overwinning. Lukas: “Ik zei tegen Luis dat hij zijn opmars vanuit de achterhoede in de laatste bocht moest maken. Toen ik hem dat zag doen, draaide ik me om en omhelsde mijn vrouw al en zei: ‘daar gaan we.’ Het voelt geweldig.”