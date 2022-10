Select gezelschap in CCI5* Elkton, Maryland

Vorig jaar kwam Maryland als nieuwe 5* wedstrijd op de eventingkalender. Het is naast Kentucky de tweede 5* in de Verenigde Staten en de zevende naast Badminton, Burghley, Luhmühlen, Pau en Adelaide. Dit jaar stonden 26 combinaties op de startlijst van Maryland, maar bij de keuring gisteren vielen twee paarden uit. 24 ruiters gaan vandaag van start in de dressuur.