Sir Dragonet is terug en wint overtuigend KIA Tancred Stakes 2021

De met 1,5 miljoen dollar door KIA gesponsorde Tancred Stakes is een belangrijke Groep 1 ren over 2400 meter en wordt door de Australian Turf Club op de renbaan van Rosehill Gardens in Sydney, verreden. Het is een weight for age ren en dat betekent dat de gewichten die de paarden dragen afhankelijk is van hun leeftijd. De editie van dit jaar werd gewonnen door de vijfjarige Sir Dragonet (Camelot x Sparrow).

De Tancred Stakes voor driejarige en oudere paarden geldt als een van de voorbereidingsrennen voor de Queen Elizabeth II Stakes en de Sydney Cup. Vorig jaar won Verry Elleegant deze ren en nu was de vijfjarige Sir Dragonet (Camelot x Mus) de sterkste. De rensportliefhebbers kijken al uit naar een clash tussen Verry Elleegant, die de Group I rennen de TAB Chipping Norton Stakes afgelopen februari en de Ranvet Stakes op 27 maart j.l. won, Sir Dragonet en Addeybb in de QE II Stakes over twee weken.

Zege in 100ste Cox Plate

Sir Dragonet is vanuit Ierland van Aidan O’Brien, The Master of Ballydoyle, naar Australië verhuisd en staat bij Carion Maher in training. Afgelopen november won Sir Dragonet de memorabele 100ste Cox Plate waarbij hij voormalige stalgenoot Armory versloeg op de renbaan van Moonee Valley. Na die overwinning stelde het paard met zijn vierde plek vorige week in de Ranvet Stakes ietwat teleur, maar eergisteren in de Tancred Stakes was de vijfjarige oppermachtig.

2 ¼ lengte voorsprong

Na de start nam Spirit Ridge de leiding en jockey Glen Boss hield Sir Dragonet een aantal lengten daarachter tussen de paarden. Halverwege het laatste rechte stuk stuurde Boss zijn paard naar voren en won overtuigend met 2 ¼ lengte voor She’s Ideel, met Miami Bound als derde aankomende.

‘Hoe meer werk hij doet, hoe beter hij is’

Carion Maher: “De QE II zal een mooie ren worden. Sir Dragonet is in topvorm en hoe meer werk hij doet, hoe beter hij is. Hij was super, Glen Boss reed hem heel zelfverzekerd en hield het paard ontspannen. Ik wil het team bedanken want ze hebben geweldig werk met het paard geleverd. Zij hebben hem onder meer ook op ons strand getraind om hem weer in vorm te krijgen. Ondanks dat het paard in de Ranvet Stakes vierde werd, waren de laatste tweehonderd meter in die ren waarbij hij Verry Elleegant achtervolgde, een belangrijke graadmeter voor mij omdat die meters een beetje op de Cox Plate leken.”

‘Goed pak slaag’

Jockey Glen Boss: “Toen Sir Dragonet afgelopen voorjaar hier kwam, was hij zo strak als een trommelvel. Als hij strak en geribbeld is dan is hij op zijn best en dat liet hij zien. Na zijn reis vanuit Europa kreeg Sir Dragonet de kans om te herstellen en werd behoorlijk fris. Hij heeft zijn tegenstanders in deze ren een goed pak slaag gegeven.”

Doncaster Mile of Sydney Cup

Sir Dragonet staat net als Verry Elleegant in ieder geval voor volgend weekend ingeschreven in de Group I ren Doncaster Mile over 1600 meter. Of beide paarden daadwerkelijk in die ren van start gaan zal halverwege deze week bekend worden. Sir Dragonet staat diezelfde dag ook voor de Sydney Cup, de Group I ren over 3200 meter, ingeschreven.

