Sjeik Hamdan bin Rashid Al Maktoum overleden

Op 75-jarige leeftijd is Sjeik Hamdan bin Rashid Al Maktoum woensdag onverwacht overleden. De vice-premier van de Verenigde Arabische Emiraten was een van de leidende figuren in de internationale rensport. Sjeik Hamdan is de oudere broer van Dubai heerser Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum en had in Engeland zijn renstal de Shadwell Farm. Group I-winnaar Battaash (Dark Angel x Anna Law) is een van de volbloeds uit zijn stal.

In tegenstelling tot zijn jongere broer Sjeik Mohammed van de beroemde renstal Godolphin fokte Hamdan naast Engelse Volbloeds ook Arabische volbloeds voor de rensport. Aanstaande zaterdag zal zijn Arabische volbloed Al Zahir de kleuren van zijn stal vertegenwoordigen op de Dubai World Cup.

Ascot winnaar Battaash

Sjeik Hamdan richtte in 1980 Shadwell op na zijn kennismaking met de rensport toen hij student was in Engeland. De blauwe kleur met witte epauletten van Shadwell zou al snel een vertrouwd beeld worden op renbanen over de hele wereld. Paarden uit zijn stal wonnen onder meer de Melbourne Cup in 1986 en 1994 en twee keer de Dubai World Cup. Afgelopen jaar won hij de titel ‘Leading Owner’ op Royal Ascot met zes winnaars. Een van die Ascot winnaars is Battaash.

Drievoudig winnaar Madjani

Zo succesvol als hij was met volbloeden, Sjeik Hamdan zal het best herinnerd worden als leidende man in rensport voor Arabieren. 16 opeenvolgende jaren werd hij uitgeroepen tot Groot-Brittannië’s grootste eigenaar, beginnend in 2003 en heeft zeven Arabische hengsten daar. Thuis in de VAE won Sjeik Hamdan zes Kayhala Classics op de Dubai World Cup dag, het meest in het bijzonder met drievoudig winnaar Madjani.

Bron Horsenetwork.com