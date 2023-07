Sophie Weening en Puck Buijnsters Nederlands kampioenen Eventing

Het Nederlands Kampioenschap Eventing bij de Junioren is op overtuigende wijze gewonnen door Sophie Weening met Kontent van de Watermolen (v. Connect). Bij de Young Riders mocht Puck Buijnsters plaatsnemen op de hoogste trede van het podium, nadat zij met haar paard Image of Roses (v. Sheyenne de Baugy) knap tweede geworden was in de CCI3*-S wedstrijd waar het NK onderdeel van was.

De internationale eventingwedstrijd in Maarsbergen vormde het prachtige decor van de nationale titelstrijd voor de eventingjeugd. Bij de Junioren kwamen 19 ruiters en amazones aan de start, bij de Young Riders stonden zes combinaties op de startlijst.

Voor Sophie Weening tweede internationale wedstrijd

De 18-jarige Sophie Weening reed een knappe wedstrijd, waarin ze door een foutloze springproef en cross op haar mooie dressuurscore van 26.4 punten eindigde. Het was voor Sophie pas de tweede internationale wedstrijd met Kontent van de Watermolen, het fokproduct van Jan Greve die ook nog steeds als eigenaar te boek staat. Bondscoach Marcelle de Kam: “Voor mij was het podium geen grote verrassing, zij verdienen het om op het podium te staan. Van Sophie is het extra knap omdat ze pas twee maanden een combinatie vormt met dit paard, dat getuigt van grote klasse.”

Sophie Weening met Kontent van de Watermolen Foto: Jacquelien van Tartwijk

Naber en Bergsma in top 10 internationale veld

Op het podium werd Weening geflankeerd door Leida Naber met ACSI T-Bone EH Z (v. Thunder Vd Zuuthoeve) en Splinter Bergsma met Vigo Key SR Z (v. Vigo D’Arsouilles), die net als vorig jaar het zilver en brons wonnen. “Als je het vergelijkt met vorig jaar en ziet hoe hun paarden nu liepen, dan is dat een groot verschil in niveau. Ze stonden nu ook gewoon in de top tien van het grote deelnemersveld van de internationale wedstrijd waar het kampioenschap deel van uitmaakte.”

In de korte 2* won Simone Vinther met Gavnholts Belle Selina (v. Atterupgaards Seebach) op haar dressuurscore van 25.90. Weening die tweede werd eindigde op 26.40. Naber werd zesde en Bergsma achtste.

Goud voor Puck Buijnsters

Voor Puck Buijnsters is het al de tweede nationale titel met haar 15-jarige paard Image of Roses, want in 2021 werden ze kampioen bij de Junioren. Puck eindigde knap met 27.4 strafpunten op de tweede plaats in de korte 3*-wedstrijd, met slechts 0,1 strafpunt achterstand op de Duitse winnaar Konstantin Harting met Caspara 6 (v. Berlin). Sterre van Houte legde beslag op de tweede en derde plek met haar paarden Crossborder Radar Love (v. Diarado) en Julissa (v. Canabis Z). In de korte 3* was er een knappe vierde plek voor Carolina Moesbergen met Falco (v. Astrello).

Podium NK Young Riders met goud voor Puck Buijnsters en zilver en brons voor Sterre van Houte Foto: Jacquelien van Tartwijk

‘Mooi clubje Young Riders’

“Puck reed echt een fantastische wedstrijd, want ze won gewoon bijna de rubriek, echt een heel goede prestatie. En van Sterre van Houte is het knap dat ze met twee paarden op dat niveau rijdt”, klinkt het lovend uit de mond van de bondscoach.

Puck Buijnsters met Image of Roses Foto: Jacquelien van Tartwijk

Er reden zes combinaties mee in het NK voor Young Riders. “Twee dames kozen er bewust voor het NK over te slaan en in de lange driester uit te komen. Een kwalificatie die ze nog moesten halen om eventueel op het EK te mogen rijden. Dus in de basis hebben we nu een mooi clubje Young Riders rondrijden die de boel op de rit hebben”, legt Marcelle de Kam uit. “Natuurlijk moeten er nog veel stapjes gemaakt worden en zijn we er nog lang niet. Maar het is heel lekker dat we er in juni al zo voor staan. Op Puck na, komen alle meiden net op dit niveau binnen en natuurlijk moeten ze hier nog verder in groeien. Maar het is heel cool dat ze gewoon rijden en hun job doen.”

Via Arville richting EK

Half augustus is de wedstrijd in Arville de laatste observatiewedstrijd voor het EK. Hierna zal bondscoach Marcelle de Kam bekendmaken welke combinaties zij meeneemt naar het Europees kampioenschap in Montelibretti. In aanloop naar het EK zal het KNHS Zeeuwse Verzekering Eventing Team Junioren en Young Riders extra trainingen en begeleiding krijgen, dankzij de steun van De Zeeuwse Verzekeringen.

Copain-prijs

Op het podium kregen de ruiters ook de prachtige Copain-prijs uitgereikt. Deze prijs is door mevrouw Zoomers van de Stichting Labouchere beschikbaar gesteld aan de prijswinnaars van het Nederlands eventingkampioenschap voor de jeugd. De ruiters ontvingen een mooie geldprijs die kan worden besteed aan verdere trainingen en lessen. Voor de winnaars was er ook nog de bijbehorende wisseltrofee.

Kolkman derde in lange 3*

De lange 3* werd gewonnen door Verane Nicaud uit Frankrijk met Baron d’Etat (v. Damiro) met -33.90. Caresse Kolkman en Renske Kroeze eindigden in de top vijf. Kolkman werd derde op Royal Flush (v. Zirocco Blue VDL) en Kroeze pakte de vierde plek met Korella Vd Watermolen (v. Singular LS La Silla).

Wilken en Posthumus vijfde en zesde in korte 4*

De korte 4* kwam op naam van de Deen Peter Flarup met Fascination (v. Favorit ASK). Jordy Wilken en Beau Posthumus waren de enige twee Nederlanders in deze rubriek en werden vijfde en zesde met hun paarden Wilbert BO (v. Watermill Rolex) en Smokie (v. A Quidam M).

