Southern Legend wint FWD Champions Mile 2020

De tweede Group I ren in Hong Kong die door FWD werd gesponsord, vond over 1600 meter plaats. Met een prijzengeld van ruim 2.1 miljoen euro en alle acht deelnemers uit Hong Kong ging de meeste aandacht uit naar publiekslieveling Beauty Generation. Maar op de meet versloeg Southern Legend de favoriet met een neuslengte.

Omdat al deze paarden in Sha Tin worden getraind, deze renbaan op hun duimpje kennen en aan elkaar gewaagd waren, beloofde ook de FDW Champions Mile 2020 een mooie race te worden. Daarbij kwam ook nog het feit dat deze deelnemers afkomstig waren uit de stallen van acht verschillende, in Hong Kong gestationeerde, toptrainers waardoor ieder voor zich zou gaan en geen enkele deelnemer een stalgenoot in de race had die als pacemaker zou kunnen fungeren.

Matig tempo

Grote favoriet was publiekslieveling en Longines Paard van het Jaar Beauty Generation (Road to Rock x Stylish Bell) die zijn overwinningen van deze ren in 2018 en 2019 ook dit jaar wilde prolongeren. Vertrokken uit startbox nummer vier was Beauty Generation onder de in bloedvorm verkerende jockey Zac Purton goed weg. Hij bleef een halve lengte in de slipstream van leider Ka Ying Star hangen met daarachter Thinkin’Big en Fat Turtle. Het tempo van de ren lag erg laag en met nog 400 meter te gaan stuurde Purton Beauty Generation naast Ka Ying Star terwijl aan de buitenkant Southern Legend (Not a Single Doubt x Donna’s Appeal) aan kwam stormen.

Bloedstollende finish

Met nog 150 meter te gaan voltrok zich een bloedstollende finish waarbij Beauty Generation en Southern Legend afwisselend met een hoofdlengte op elkaar voorlagen. Het was de zevenjarige Southern Legend die net in de laatste galopsprong voor de finish zijn hoofd omlaagdrukte en met een neuslengte van zijn leeftijdsgenoot Beauty Generation won. Waikuku finishte op 2 ¾ lengte daarachter als derde.

‘Beide paarden aan elkaar gewaagd’

Trainer Casper Fownes en jockey Vincent Ho konden hun geluk niet op. Ho: “Het was een behoorlijk spannende finish en beide paarden waren aan elkaar gewaagd, de rest van het veld hebben wij ruim achter ons gelaten. Het is een kwestie van tienden van seconden en hoe de laatste galopsprong zich voltrekt. In ons geval was het het strekmoment dat ons de overwinning opleverde.”

Bron Horses.nl