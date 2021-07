Spaanse internationale voltigeur Lucy Fraser overleden

Lucy Fraser is afgelopen zondag op 20-jarige leeftijd plotseling overleden. De Spaanse genoot internationale bekendheid in de voltige sport. Samen met haar zus Layla en moeder Diane vormde zij een sterk team. Fraser zal vandaag worden begraven.

Lucy Fraser won met haar zus en moeder een zilveren medaille op de Europese kampioenschappen in Le Mans in 2016, de eerste medaille voor Spanje in de voltige sport. Onlangs op de Spaanse kampioenschappen in Jerez de la Frontera won ze goud bij de paren en individueel het zilver. Fraser had zo een goede stap gezet richting het WK in Boedapest wat eind augustus wordt gehouden.

Bron: Horses.nl / www.ecuestre.es