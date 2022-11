Sportief pensioen voor Franse hengst Trésor Mail

De Franse eventingruiter Sidney Dufresne kondigde op social media aan dat hij zijn WK-paard Trésor Mail (Jaguar Mail x Iowa) uit de sport terugtrekt. De vijftienjarige Selle Français-hengst, die vorig jaar geblesseerd raakte, was sinds CCI Boekelo in 2021 niet meer in meer op een wedstrijd verschenen.

“Hij wordt zestien in 2023, dus we besloten dat het niet verstandig was om hem opnieuw te starten,” legde Sidney Dufresne uit tegenover Grandprix.info. Gedurende zijn hele carrière heeft ‘Teddy’ de Franse kleuren goed vertegenwoordigd. De hengst heeft zelfs bijgedragen aan de bronzen medaille die de Tricolores wonnen op de Tryon World Equestrian Games in 2018. In 2017 was Dufresne lid van het Franse team op het EK in Strzegom.

Fokkerij

Trésor Mail wordt in de fokkerij ingezet. De zoon van topverever Jaguar Mail, zelf deelnemer aan de OS in 2008, heeft al enkele kinderen in de sport. De merrie Devine de la Prise is er een van, ze springt op 1,45m-niveau. Zijn moeder Nocturne Mail is een halfzus van het Grand Prix-paard en goedgekeurde hengst Alligator Fontaine.

