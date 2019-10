Stan Hoeffgen snelt naar gouden plak op EK Traditionele Working Equitation

Het FITE Europees Kampioenschap Traditionele Working Equitation dat afgelopen weekend werd georganiseerd in Italië, is bijzonder succesvol verlopen voor Young Rider Stan Hoeffgen. Hij pakte goud op het onderdeel Runderwerk door met zijn paard Perlita een spectaculair snelle tijd neer te zetten in beide runs.

Hoeffgen lag nog lange tijd op koers voor een overall teammedaille. Helaas kwam teamgenoot Robin Heuseveldt, de best presterende Nederlandse combinatie in de onderdelen dressuur en stijltrail, in de afsluitende speedtrail ten val, waardoor het team net naast het podium op een vierde plaats uit kwam.

‘De teamspirit was geweldig’

Chef d’equipe Stans Peters blikt terug: “Het absolute hoogtepunt was natuurlijk de gouden medaille van Stan, maar ook de andere Nederlandse deelnemers hebben mooie resultaten neergezet. Ik ben trots op Robin die ondanks haar val individueel toch nog op een 8e plaats overall eindigde. Onze jongste amazone Ellis Oldenboom werd heel knap individueel 16e en de onze enige senior amazone Astrid Bongers eindigde in een zeer sterk deelnemersveld op een 14e plaats. De teamspirit was geweldig en hoewel er nog veel verbeterpunten zijn, kunnen we terugkijken op een geslaagd EK. Op naar de Europese Kampioenschappen van 2020 in Montpellier!”

Bron: Persbericht/Horses.nl