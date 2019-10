Star Catcher pakt overwinning in de Qipco British Champions Fillies & Mares Stakes

De driejarige merrie Star Catcher (Sea The Stars x Lynnwood Chase) liet op 15 september j.l. al haar klasse in de Arc Trials te Longchamp zien en vandaag had trainer John Gosden haar voor Qipco British Champions Fillies & Mares Stakes ingeschreven met, uiteraard, Frankie Dettori aan boord. Van de 12 deelnemers namen Gosden en Aidan O’Brien er ieder vier voor hun rekening.

Zoals voorspeld ging Star Cathcher met de overwinning aan de haal doch de merrie moest heel diep gaan om O’Briens Delphinia met een neusje te verslaan. Gosden: “Het was buitengewoon mooi om te zien hoe Star Catcher en Delphinia de laatste meters koers onderling uitvochten en Star Catcher gaat nu op rust.”

Stuivertje wisselen

Een race eerder was Frankie Dettori op Stradivarius van trainer John Gosden door Donnacha O’Brien op Kew Gardens van trainer Aidan O’Brien met een neuslengte verslagen in de Qipco British Champion Long Distance Cup en nu was het Dettori die zaken omdraaide. Dettori: “De grond was voor Stardivarius te zacht en die nederlaag vond ik erg zuur. Voor Star Catcher was de bodemgesteldheid goed en ik dacht: wat net met Stradivairius gebeurde gaat mij nu niet met Star Catcher gebeuren.”

250ste Group I overwinning voor Dettori

Het was 29 jaar geleden te Ascot dat Dettori zijn eerste groep 1-overwinning in de wacht sleepte. Dat was de overwinning in de Queen Elizabeth II op Markofdistinction en vanaf toen begon er een mooie verhouding tussen de Italiaanse jockey en de Koninklijke renbaan van Ascot. Dettori: “Star Catcher gaf mij zojuist mijn 250e Groep 1 overwinning van mijn carrière.”

Bron: Horses.nl