State Of Rest wint Prince Of Wales’s Stakes

De tweede dag van Royal Ascot werd gesierd met de Group I ren de Prince Of Wales’s Stakes over 1800 meter. Met een klein deelnemersveld van vijf paarden was de kwaliteit van het deelnemersveld er niet minder om en het was het meest internationale deelnemersveld van deze ren ooit. Het was de vierjarige globetrotter State Of Rest (Starspangledbanner x Repose) die door Joseph O’Brien, de zoon van Aidan O’Brien wordt getraind, die de ren won.

De vierjarige State Of Rest had al de Group I Saratoga Derby Invitational Stakes, de Cox Plate in 2021 en afgelopen maand de Prix Ganay in Frankrijk gewonnen. Nu kwam hij als eerste over de finish voor zijn vierde Group I overwinning. Het is een sterk paard dat makkelijk reist want al die Group I overwinningen vonden plaats in verschillende continenten: Australië, Amerika en nu twee keer in Europa. Na de winst in de Prix Ganay vertelde O’Brien al dat het plan was om het paard voor deze ren in Ascot voor te bereiden. Die voorbereiding heeft dus haar vruchten afgeworpen. Voor O’Brien, die deze ren als jockey heeft gewonnen, was het zijn eerste Royal Ascot overwinning als trainer.

‘Geweldige prestatie’

O’Brien: “Het was een geweldige prestatie, Shane Crosse gaf hem een mooie rit. En ik denk het een bewijs is van de kracht van het paard, zijn veelzijdigheid, zijn gestel om zoveel te reizen zoals hij toe nu toe heeft gedaan en om te blijven presteren. Ik wist dat als wij de leiding zouden krijgen dat wij een grote kans op de overwinning hadden.”

Jockey Crosse: ‘Het is een toppaard

De 20-jarige jockey Shane Crosse zei: “Hij is het meest relaxte, rechtlijnige paard dat je kunt vinden. Het is een toppaard dat je zonder problemen kunt berijden. Dat is het mooiste, om jockey te zijn op zo’n paard.”

Pech voor Frankie Dettori

Drama was er voor Frankie Dettori die de start met Lord North, die deze ren in 2020 won, miste. Het paard werd met een zogenoemde blinddoek in de startbox geladen en vlak voordat de startboxen openen, trekt de jockey de blinddoek af. De blinddoek kwam echter in de bakstukken van het hoofdstel vast te zitten waardoor Dettori die er niet goed uitkreeg. Hiermee verloor de combinatie al direct na de start een aantal lengtes op de rest van het deelnemersveld dat bepaald niet stil stond. Dettori was “not amused” en zit nog op zijn eerste overwinning van de Royal Ascot rennen te wachten.