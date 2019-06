Stradivarius speelt wéér eerste viool in Royal Ascot Gold Cup

Op Ladies Day in Royal Ascot stond gisteren dé Group I race op het programma: de Gold Cup over 4000 meter. Een stayerskoers waarvan de afstand niet voor elk paard is weggelegd. Stradiviarius (See the Stars x Private Life) won net als vorig jaar de prestigieuze race. Ten opzichte van dinsdag waar de regen met bakken uit de hemel kwam, kende Ladies Day een stralende zon en maakte dat de dames van de ruim 80.000 bezoekers met hun outfits en hoedjes paradeerden.



Stradiviarius (See the Stars x Private Life) is nu 5 jaar, won deze race vorig jaar en moest het dit jaar in een top deelnemersveld opnemen tegen Cross Counter (de winnaar van de Melbourne Cup 2018) en tegen een Engelse en Ierse St Leger-winnaar. Concurrenten die ook over lange afstand races hun sporen dus meer dan verdiend hebben.

Palomino-pony

Stradivarius is een kleine volbloed en met zijn witte bles en sokken een opmerkelijke vos tussen de veel grotere paarden van het deelnemersveld. Maar hij heeft een hart waar je u tegen zegt. Een eersteklas vechter die niet opgeeft. “Iedereen zegt dat hij er uitziet als een palomino-pony, maar hoe moeilijker ze het voor hem maken, hoe meer hij wil vechten”, zei trainer John Gosden.

‘Hart groter dan zijn lichaam’

Jockey Frankie Dettori: “Stradivarius is een geweldig paard en zijn hart is groter dan zijn lichaam. Hij is heerlijk om te rijden, want alles wat ik moet doen is hem in een goede positie brengen en het paard doet de rest. Het gebrul van de menigte blijft ongelooflijk, iedereen wilde hem zien winnen en hij heeft de harten van de raceliefhebbers gestolen. Volgend jaar, als alles goed blijft gaan, zal hij weer voor deze race worden ingeschreven.”

Dettori wint eerste vier koersen op Royal Ascot

Frankie Dettori won al eens zeven koersen achter elkaar in een Ascot meeting en dat record, the magnificient seven, staat nog steeds op zijn naam. Maar vier koersen achter elkaar op Royal Ascot winnen is een wereldprestatie. Toppaarden en topjockeys in deze race meeting geven geen meter breed aan de concurrentie en om dan vier koersen achter elkaar te winnen is uitzonderlijk. De jockey zette dan ook de hele meeting en het publiek in vuur en vlam met zijn overwinningen.

Flying dismount

Dettori is al jaren de publiekslieveling en beroemd om zijn ‘flying dismount’ (vanuit de korte stijgbeugels hoog in de lucht van zijn paard springen na een overwinning). Hij liet dat al meer dan 60 keer alleen al in Ascot aan het uitzinnige publiek zien. Voor Dettori was het zijn zevende Gold Cup overwinning.

Maar deze Gold Cup ging, net als vorig jaar, over het paard: Stradivarius. Over dit paard dat de laatste zeven races ongeslagen bleef zal de komende jaren nog veel gesproken worden.

Bron Horses.nl