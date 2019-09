Stressfracturen bij volbloeds houden geen verband met WFFS

Onderzoekers van de Universiteit van California-Davis hebben vastgesteld dat stressfracturen bij renpaarden geen verband houden met het genetische gendefect WFFS. Stressfracturen komen in de rensport vaak voor, alleen al op de Santa Anita-renbaan in Californië stierven de afgelopen negen maanden al 31 paarden. De groep onderzoekers van de Universiteit wilde graag of deze fracturen te wijten waren aan WFFS.

Om te achterhalen of dit daadwerkelijk het geval was, werd er van alle paarden die geëuthanaseerd moesten worden naar aanleiding van een stressfractuur DNA afgenomen. Echter was slechts één van de 22 overleden volbloeds drager van het WFFS-gen. Het percentage dragers ligt onder de volbloeds (2,4%) sowieso een stuk lager dan bij warmbloeden (9 tot 11%).

Op basis van het onderzoek kon worden geconstateerd dat het ‘zeer onwaarschijnlijk’ is dat de stressfracturen ontstaan door het WFFS-gen.

Bron: St. Georg