Studenten Zone.college eerste en derde bij Vakwedstrijd Paard

Van woensdag 15 tot en met vrijdag 17 februari was Aeres Hippisch Centrum in Kootwijkerbroek de gastlocatie voor de Nationale hippische vakwedstrijd. 24 Studenten van 11 (8 scholen, 12 locaties) verschillende hippische opleidingen gingen hier de strijd met elkaar aan. De wedstrijd werd gewonnen door studenten Paardenhouderij Rosanne Dogterom en Julia Veldkamp, beiden volgen de opleiding bij Zone.college in Zwolle. Noor Egberts en Kyra Hofsté studenten Paardenhouderij van Zone.college in Lonneker/Almelo werden derde.

De vakwedstrijd werd voor het tweede opeenvolgende jaar georganiseerd. De scholen die de organisatie op zich namen zijn: Landstede, Aeres Leeuwarden, Aeres Barneveld, Terra Assen en Zone.college.

Onderdelen

Bij deze wedstrijd werden de skills van de studenten getoetst. Zo waren er verschillende onderdelen zoals beoefenen paardensport, een paard voeren en verzorgen, praktische paardenkennis, instructie geven, verkoopgesprek en samenwerken. Studenten Rosanne Dogterom en Julia Veldkamp waren de sterksten op de onderdelen rijden en verkopen van de paarden. Noor Egberts en Kyra Hofsté scoorden heel goed op de onderdelen verzorgen, paardenkennis en het verkoopgesprek.

Ontzettend trots

Diana Baauw, begeleider van het winnende team en docent Paardenhouderij over de wedstrijd: “We hebben van te voren goed nagedacht over de studenten die mee zouden doen. Al snel kwamen we bij Rosanne en Julia uit. Allebei hadden ze al niveau 3 Paardenhouderij afgerond en ze zijn nu bezig met niveau 4. Ze zeiden meteen ja, toen ik ze vroeg. De opdrachten namen we met ze door en zo konden ze goed voorbereid naar Barneveld. De wedstrijd verliep zoals je zou wensen en de sfeer was goed. En toen kwam vrijdag de prijsuitreiking. Ze hebben maar liefst 167,5 van de 180 punten behaald. Dat is echt super en ik ben dan ook ontzettend trots op de meiden.”

Teambuilding

De tweedaagse werd centraal geopend door een sportclinic van Egbert van Roekel. Waarbij studenten van verschillende opleidingen de gelegenheid kregen om kennis met elkaar te maken. Want tijdens deze tweedaagse ging het niet alleen om de sport maar ook om teambuilding en leren van elkaar.

Talent en toekomst

Organisator vanuit Zone.college is docent Jos Brinkman: “We hebben de afgelopen jaren een goed netwerk tussen de scholen opgebouwd en laten op deze manier zien dat ons werkveld talent en toekomst heeft”. Voor de studenten werd het een leerzame wedstrijd waarin ze hun beste binnenste buiten moesten halen.

Volledige uitslag Vakwedstrijd:

Zone.college Zwolle Aeres Barneveld Zone.college Almelo Lentiz Oostland Yuverta Houten Vonk Alkmaar Lentiz Maasland Landstede Raalte Terra Assen Scalda Goes Aeres Almere Aeres Leeuwarden

Bron: Persbericht