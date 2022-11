Stuttgart Masters-Indoor Cross Country: Michael Jung viert negende overwinning

Michael Jung hoeft niet ver te reizen van Horb naar de Schleyerhalle, in Stuttgart wordt hij beschouwd als de lokale held. Gisteravond maakte Jung zijn favorietenrol helemaal waar om voor de negende keer de Indoor Cross Country te winnen. Als laatste starter was Jung verreweg de snelste met zijn negenjarige Kilcandra Ocean Power (v. BGS Ocean View).

Dit jaar stond er een aardig internationaal veld op de startlijst, waaronder de Ierse kampioenschapsruiter Cathal Daniels, die tweede werd. Daniels stuurde CDS Cairnview Romolu (v. Omar) rond in 53,43 seconden. Hij werd even later voorbij gesneld door Michael Jung die met zijn 4*-paard Kilcandra Ocean Power finishte in 44,52 seconden. Sofia Sjoborg uit Zweden werd derde met de dertienjarige KWPN’er Eastbourne (v. Zèlote VDL) in een tijd van 53,64 seconden.

Ook de Ier Stephan Dubsky en Julien Despontin uit België galoppeerden naar tijden onder de 54 seconden. Dubsky werd met Karla (v. Calmando) vierde in 53,80 seconden en Despontin klokte de vijfde tijd van 53,82 seconden op Quick Fiddlestick (v. Quality).

Bron Stuttgart German Masters