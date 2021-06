Subjectivist wint overtuigend Royal Ascot Gold Cup

Donderdag is ladies day op Royal Ascot en staat dé Group I ren voor liefhebbers op het programma: de Gold Cup over 4000 meter. Een stayerskoers waarvan de afstand niet voor elk paard is weggelegd. Niet de grote favoriet Stradivarius won de race, maar de vierjarige Subjectivist (Teofilo x Reckoning) pakte overtuigend de zege met vijf lengten verschil onder jockey Joe Fanning.

Grote favoriet was de zevenjarige Stradivarius (See the Stars x Private Life) de Gold Cup in 2018, 2019 en 2020 won. De race werd gisteren voor de 214e keer verreden en gedurende de geschiedenis van deze ren hebben slechts Sagaro en Stradivarius driemaal en Yeats viermaal deze koers gewonnen. De poging van Stradivarius om zich naast Yeats in het rijtje te scharen werd door een verkeerd ingeschat koersverloop van diens jockey Franki Dettori verstoord. Het maakte dat Subjectivist onder jockey Joe Fanning met vijf lengten verschil de ren won voor trainer Mark Johnston. Voor Johnston was het zijn vierde Gold Cup overwinning in zijn trainerscarrière.

Gosden: ‘Koers verliep niet volgens plan’

Mark Johnston had er alle vertrouwen in om Subjectivist, diens jonge ster in wording, voor de ren in te schrijven om het tegen Stradivarius op te nemen. Knap bereden door de 50-jarige Joe Fanning viel de combinatie vroeg aan de voorkant aan en kon door de rest van het veld niet meer ingehaald worden. Ondanks het slechte koersverloop van Stradivarius zag het er niet naar uit dat het paard met een wel goed koersverloop het zou gaan winnen van Subjectivist. Zo moest de zevenjarige genoegen te nemen met een vierde plaats. John Gosden zei over Stradivarius: “De koers verliep niet volgens plan. Ik vond de winnaar heel indrukwekkend, maar wij lagen te ver terug en konden er niet op tijd uit komen.”

Voorbereiding Subjectivist met vallen en opstaan

Trainer Mark Johnston: “Er zijn veel grotere en waardevollere rennen maar de enige ren die ik wil winnen is de Gold Cup. Dit is waar Royal Ascot om draait. Het is een fantastische ren om elk jaar naar te kijken, zelfs als je hem niet wint. Toen Subjectivist afgelopen maart de Dubai Gold Cup won had ik al het plan opgevat om hem in de Royal Ascot Gold Cup te laten lopen. Na de overwinning in Dubai verliep de voorbereiding niet van een leien dakje want 45 minuten na die ren stond hij slechts op een been op stal en vorige week in Middelham viel hij en schaafde hij zijn knieën.”

Princess Zoe liep de ren van haar leven

Alle internationale lof ging niet alleen naar winnaar Subjectivist maar ook naar de door Gestütt Höny Hof gefokte Princess Zoe (Jukebox Jury x Palace Princess) uit die heel knap tweede werd. Trainer Tony Mullins: “Princess Zoe heeft de ren van haar leven gelopen en wij zijn door een grote kampioen verslagen.” Jockey Joey Sheridan voegde daar aan toe: “Ik ga uit mijn dak van blijdschap voor alle betrokkenen want Princess Zoe heeft de mensen die aan haar twijfelden laten zien hoe goed ze is.”

