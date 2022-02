Sublieme rijstijl levert De Vries een prachtige overwinning op met Withering

Op de vierde meeting van het Dubai World Cup Carnival werd de met 60.000 dollar gedoteerde conditieren, de Al Bastakiya Trial, wellicht wat overschaduwd door de met 350.000 dollar gedoteerde Group II ren de Al Maktoum Challenge R2. De Al Maktoum Challenge geldt als een belangrijke voorbereiding op de met12 miljoen dollar gedoteerde Dubai World Cup op 26 maart. Maar de conditieren ontpopte zich minstens net zo belangrijk. De afstand van beide rennen op zand was weliswaar dezelfde maar de winnaars van beide rennen, hun koersverloop en hun finishtijden zijn beide interessant voor hun toekomstige rennen.

Adrie de Vries werd door trainer Fawzi Nass geboekt om de driejarige Withering (Mondialiste x Just Jealous) in de Al Bastakiya Trial te rijden. De Vries maakte iedereen duidelijk wat voor een topjockey hij is. Met dertien paarden die aan deze ren aan de start vertrokken, treuzelde Withering net als bij zijn vorige ren bij het uitkomen van de startbox en vertrok aan de tot nu toe langste afstand die hij ooit heeft gekoerst.

Nader dicteert direct na start

Het tempo van de ren werd door Nader onder Frankie Dettori voor Godolphin, die het deelnemersveld uitrekte, gedicteerd. De Vries lag in de eerste vierhonderd meter koers een lengte achter de rest van het veld. Met nog vijftienhonderd meter te gaan begon De Vries aan een opmars tussen Godolphin’s stalgenoten Secret Image en Night Of Luxury en bleef in voorlaatste positie koersen waarbij de combinatie een douche van opspattend zand van de overige deelnemers over zich heen kreeg.

De Vries wint met 2 ¾ lengte

Met nog zevenhonderd meter te gaan bewoog De Vries zich richting de reling en gaf een stroop tussengas waarmee hij de rest van het veld naast zich dwong en voor zichzelf een open positie creëerde. Bij het uitkomen van de bocht met nog vierhonderd meter te gaan liet De Vries zijn paard los en zette de achtervolging op de leider in, haalde deze driehonderd meter voor de finish in en won de ren gemakkelijk met 2 ¾ lengte voor Khantaro D’Oro met 1 ¾ lengte daarachter Secret Image in een tijd van 2:01:93.

Al Maktoum Challenge R2

Voor deze conditieren vond de met 350.000 dollar gedoteerde Group II ren, de Al Maktoum Challenge R2 over 1900 meter op zand plaats. Deze ren wordt door de betrokkenen als belangrijke proef gezien want in deze koers wordt ook gekeken of paarden die normaal op gras koersen goed uit de voeten kunnen op een zandbaan. En dan geldt ook nog dat niet iedere zandbaan ter wereld hetzelfde qua consistentie is. Zo zijn er renbanen met los of met plakkerig zand en alle varianten daar tussenin. Voor de vierjarige Amerikaanse zandbaanspecialist Hot Rod Charlie (Oxbow x Indian Miss) was duidelijk dat de hengst op zandbaan van Meydan goed uit de voeten kan en zijn favorietenrol waarmaakte.

Chuck

Hot Rod Charlie, wiens bijnaam op stal Chuck luidt, is door vijf jeugdige schoolvrienden aangekocht om hun credo “niets is voorspelbaar in het leven” na hun voetbaltijd tijdens hun universiteitsjaren te kunnen voortzetten. Het vijftal besloot daarom om een renpaard aan te kopen en dat werd Hot Rod Charlie. Een goede aankoop want het paard ontpopte zich als zandbaanspecialist in de USA. Hij finishte over afstanden tussen 1700 en 2400 meter als driejarige meermaals in de top vier van de Group I zandbaan rennen in de USA nipt achter supersterren Medina Spirit, Essential Quality, Knicks Go en Express Train.

Recent ingevlogen

Hot Rod Charlie werd recent in Dubai ingevlogen om het paard optimaal te kunnen laten acclimatiseren voor deelname aan de Dubai World Cup. Dat het Amerikaanse paard als favoriet gold was duidelijk en aangezien Godolphin in deze ren geen paard had lopen werd Godolphin’s vaste jockey William Buick geboekt om de eerste ren van de vierjarige te Dubai te berijden. Een slimme zet want Buick kent als geen ander hoe de zandbaan te Meydan is.

Zege met 5 ¼ lengte voorsprong

De combinatie vertrok goed uit de startboxen en Buick liet zijn paard in de eerste vijftienhonderd meter comfortabel aan de reling naast Al Nefud die door Ryan Moore werd bereden koersen. Met nog vierhonderd meter te gaan liet Buick het paard los en won de ren met 5 ¼ lengte voor Al Nefud met 7,5 lengte daarachter de derde finishende Everfast. Saillant detail is dat Hot Rod Charlie door zijn trainer als 70% fit werd bevonden en het is afwachten hoe snel het paard zal zijn als hij 100% fit is. Dat Hot Rod Charlie een serieuze kandidaat voor de Dubai World Cup is, is nu al duidelijk.

Bron Horses.nl