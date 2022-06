Superprestaties van Perfect Power en Inspiral in Commonwealth Cup en Coronation Stakes

Op de vierde dag van de Royal Ascot meeting stonden twee Group I rennen op het programma. Perfect Power deed zijn naam eer aan en liet zijn kracht in de Commonwealth Cup zien. Inspiral liet haar medestanders ver achter zich en toonde haar klasse in de Coronation Stakes.

Vanwege het warme weer mochten, zo besloot Royal Ascot, dat bij uitzondering de mannelijke bezoekers hun hoge hoed mochten afzetten en hun jacquetjassen mochten uittrekken. Met 30 graden was dat een welkome mededeling. De baaninspectie bewaterde de grasmat van de renbaan omdat, in tegenstelling tot vorig jaar toen de regen met bakken uit de hemel viel en koersen vanwege de zware ondergrond niet door dreigden te gaan, de grasmat behoorlijk hard was.

Perfect Power doet zijn naam eer aan

De vechtlust van een paard is vaak de sleutel tot diens overwinning. Er zijn paarden die hun vechtlust pas in de laatste fase van een ren laten zien als medestanders naast hun koersen maar er zijn er ook die dat niet hebben en in een en hetzelfde tempo tot aan de finishlijn blijven doorkoersen.

Dat de driejarige Perfect Power (Ardad x Sagely) over een bijzondere vechtlust beschikt verbaasde zelfs diens jockey Christophe Soumillon die qua koersen en overwinningen op topniveau in de hele wereld behoorlijk wat gewend is. De combinatie vertrok uit startbox een en halverwege de ren leek het onwaarschijnlijk dat de combinatie zou kunnen winnen, laat staan bij de eerste drie aankomende zou kunnen finishen. Met nog vierhonderd meter te gaan lagen zij zelfs zes tot zeven lengtes achter de rest maar toen vertoonde Perfect Power waar hij voor staat, deed zijn naam eer aan, versnelde voor de tweede keer in deze ren en won de ren met 1/14 lengte voor Flaming Rib met een halve lengte daarachter Flotus. Perfect Power is won als tweejarige de Norfolk Stakes te Royal Ascot, de Group 1 Prix Morny te Deauville en de Middle Park Stakes en nu, als driejarige, zijn eerste Group I van dit jaar.

Ascot een van de moeilijkste renbanen om koers te winnen

Soumillon: “Het is een geweldig paard. Ik had nooit kunnen vermoeden dat hij twee keer in de ren zou kunnen versnellen en dat toont zijn ware karakter. Ik lag wat verder achterop omdat ik het beste spoor van de baanoppervlakte voor het paard wilde hebben en ver voor mij uit zag ik dat Ryan Moore op Cadamosto datzelfde spoor had uitgezocht. Ik vond vorig jaar, toen Perfect Power twee was, dat hij een van de beste tweejarige was die ik tot nu toe heb bereden. Het is speciaal om hier te rijden en te winnen want het is de moeilijkste plek om te winnen. Dat maakt dat als je hier voor een rit wordt geboekt je je als jockey nederig en respectvol opstelt. Als je in staat bent om een geweldig paard te rijden voor geweldige eigenaren en een geweldige trainer, moet je het allemaal samenbrengen en dat is Perfect Power weer gelukt.”

Inspiral laat medestanders ver achter zich in Coronation Stakes

Inspiral (Frankel x Starscope), getraind door John en Thady Gosden, was vorig jaar de kampioene van de merries in Engeland, dus dat de merrie wat in haar mars heeft had ze vorig jaar al laten zien. In haar vier starts was zij als tweejarige ongeslagen en verscheen sinds 252 dagen voor het eerst weer aan start in deze Group I ren. Onder Frankie Dettori, die tot nu toe tijdens de Royal Ascot meeting niet succesvol en daardoor behoorlijk chagrijnig was, waren de verwachtingen hooggespannen en Inspiral vertrok als medefavoriet tegen de topfavoriet Spendarella die vanuit de USA was ingevlogen van start. Die start verliep al niet volgens plan. Dettori, die na afloop van de ren weer voor het eerst sinds vier dagen lachte zei: “De afgelopen dagen liep het allemaal niet zoals gepland en toen Inspiral langzaam van start ging dacht ik “daar gaan we weer, wat kan hier nog meer misgaan”. Ik heb haar aan de binnenkant van het veld gezet en in de laatste paar honderd meter voor de finish dook ik in een gat tussen twee medestanders en liet ik haar los. Alle lof voor het paard want de manier waarop ze versnelde en zo gemakkelijk de ren won laat haar ware klasse zien.”

Insprial won met 4 ¾ lengte voor Spendarella met een hoofdlengte daarachter de derde aankomende Discoveries.