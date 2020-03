Tallaab Al Khalediah wint The Obaiya Cup

Tijdens de Saudi Cup Meeting was de met 1,9 miljoen US dollar gedoteerde The Obaiya Cup over 2.000 meter op zand bestemd voor Arabische volbloeds. De negenjarige Tallaab Al Khalediah (Jalood Alkhalidiah x Siehame) won onder jockey Roberto Perez de race voor Saudi-Arabië.

Tallaab Al Khalediah won in 2018 al de Dubai Khalaya Classic en startte gisteren voor het eerst sinds tien maanden weer. Het paard nam vanaf de start de leiding, om die niet meer af te staan. De enige die in de buurt van de combinatie kwam was de uit Frankrijk ingevlogen Hajres onder Christophe Soumillon die drie lengten achter Tallaab Al Khalediah tweede werd. Mashur Al Khalediah finishte als derde.

‘Hij wil niet achterin lopen’

Prins Fahad, de vertegenwoordiger van eigenaar Al Khalediah Stables, zei “Tallaab Al Khalediah houdt er niet van om achterin een deelnemersveld te koersen. Als hij vooraan loopt dan wint hij en dat liet hij in Dubai en ook hier zien. Wij kijken er nu naar uit om weer naar Dubai te gaan en hopen op deelname aan de Dubai Kahayla Classic. Ik denk dat het een historische dag voor paardenraces in Saoedi-Arabië en een historische dag in de renwereld, of het nu in Saudi-Arabië is of niet, was. Roberto Perez “Ik heb het paard 10 keer bereden en ik weet dat hij zou gaan ging vechten en een kans zou hebben om te winnen. Ik wil de Prins, de trainer en alle anderen bedanken voor de kans van vandaag”

The Jockeyclub Cup fraai gewonnen door Omsiyaatee

The Jockeyclub Cup over 1.800 meter op zand was met 500.000 US dollar gedoteerd. Er namen dertien Saudisch gefokte Engelse volbloeds aan de race deel. De vijfjarige Omsiyaatee won de race met jockey Adel Alfouradi.

Na de start nam Waqoor de leiding met in zijn kielzog Enayat Almajeed en Alnajim Albaheer en behield die positie tot het uitkomen van de eerste bocht. Met nog tweehonderd meter te gaan viel Waqoor terug en nam Alnajim Alhaaber de leiding over. Met Be Azn Allah en Omsiyaatee in zijn kielzog.

Het was de vijfjarige Omsiyaatee met jockey Adel Alfouradi die de koers in een fraaie eindstrijd met een halve lengte won. Omsiyaatee is in eigendom van Prins Mohammed Bin Sultan N. Abdulaziz en wordt getraind door G. Algaith. Als tweede kwam Be Azn Allah binnen en de Alnajim Alhaaber finishte als derde.

Bron: Horses.nl