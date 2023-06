Tamie Smith’s Solaguayre California geëuthanaseerd na gecompliceerde verwonding

Tamie Smith's Solaguayre California (v. Casparo) debuteerde afgelopen weekend op 5* niveau in Luhmühlen. De twaalfjarige merrie raakte een hindernis in de cross. De Amerikaanse besloot even later om de cross niet uit te rijden omdat het paard niet 100% aanvoelde. California werd naar een kliniek gebracht om infectie van de snee boven het gewricht te voorkomen. Daar werd een breuk in de knie ontdekt en besloten de merrie te laten inslapen.

Het duo sprong foutloos door het watercomplex, dat een van de meest invloedrijke hindernissen van de dag was, hoewel California haar knie raakte op het C-element van de laatste hindernis. Na het springen van de volgende hindernis, een tafel kort na het water, voelde Tamie dat California niet helemaal fijn was en besloot ze de merrie terug te trekken. California werd toen uit voorzorg naar een plaatselijke kliniek gebracht om infectie van de snee boven het gewricht te voorkomen. Daar werd een breuk in de knie ontdekt en de merrie werd geopereerd. Tijden de operatie bleek dat de verwonding veel complexer was en werd de moeilijke beslissing genomen om California te euthanaseren.

De twaalfjarige in Argentië gefokte Solaguayre California maakte haar wedstrijddebuut onder Tamie Smith in 2020. Het paar werd tweede in de korte 3* in Paso Robles en een maand later wonnen ze de korte 3* in Woodside. Daarna waren er nog overwinningen in Tallahassee FL, Allentown NJ en de lange 4* in Leesburg VA vorig jaar. Dit jaar liep California drie korte 4* wedstrijden en eindigde alle keren in de top vijf.

Bron Eventingnation