Tamra Smith aan de leiding na invloedrijke 5* cross Kentucky Horse Trials

De 5* cross van de Kentucky Horse Trials was gisteren selectief en bracht de nodige wijzigingen in het klassement. Wereldkampioene Yasmin Ingham kon met haar gouden Banzai du Loir (v. Nouma d’Auzay) haar eerste plaats na de dressuur niet vasthouden. De Britse zakte in het klassement door een weigering naar plek 21. Tamra Smith was een van de weinigen die de cross foutloos en binnen de tijd aflegde met haar Mai Baum (v. Loredano) en staat nu op de eerste plaats. Tom McEwen is voorlopig tweede met JL Dublin (v. Diarado).

Yasmin Ingham had op de tweede dag van de dressuur in Lexington de leiding in handen genomen. Op Banzai du Loir liep het paar de topscore van 77.95% (-22.10) bij elkaar. Ingham verwees Tom McEwen en JL Dublin naar de tweede plek. Maar al vroeg in de cross ging het mis voor de Britse. Ze kreeg op het C element van hindernis 6 een onverwachte weigering. Het leverde 20 strafpunten op en ook nog eens 20 tijdfouten. Met 62.10 staat Ingham nu 21ste.

Smith voorbij McEwen

Tom McEwen en JL Dublin konden hun goede klassering na de dressuur wel vasthouden. McEwen reed een foutloze cross met Nicola Wilson’s gouden EK-paard met slechts 5.2 strafpunten voor de overschreden tijd. Tamie Smith, die met Mai Baum derde stond na de dressuur, wist wel binnen de tijd te crossen. De Amerikaanse blijft op haar dressuurscore staan en gaat met 24.20 aan de leiding.

Halliday-Sharp derde na de cross

Liz Halliday-Sharp reed Miks Master C (v. Mighty Magic) in zijn eerste 5* cross met 1.6 tijdfouten rond en staat nu derde met 28.50. Sandra Auffarth was voor het eerst in Kentucky en reed een ijzersterke foutloze cross met haar WK-paard Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly). De Duitse voormalige wereldkampioene staat nu vierde met 30.40. Ook William Coleman bleef met Off the Record (v. Arkansas VDL) foutloos en binnen de tijd en staat nu met 31.20 vijfde.

Galileo Nieuwmoed snelste in de cross

Snelste van de dag op het CCI5* parcours was David Doel uit Groot-Brittannië, die met de KWPN’er Galileo Nieuwmoed (Carambole -x Harcos) de klok stilzette op 11,07. Doel klom op van de 22ste naar de achtste plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Eventing Nation