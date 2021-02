Tiger Roll gaat voor historische derde Grand National zege op rij

Tiger Roll (v. Authorized xx), tweevoudig Grand National winnaar, voert de lijst van 106 inschrijvingen voor de beroemde race van 2021 aan. De volbloed streeft naar een derde overwinning in de race die hij al won in 2018 en 2019. Vorig jaar werd de Grand National op Aintree in Liverpool gecanceld vanwege de corona pandemie. Dit jaar wordt de Grand National op zaterdag 10 april gehouden.

Als de elfjarige Tiger Roll dit jaar de Grand National opnieuw weet te winnen, treedt hij in de voetsporen van zijn legendarische voorganger Red Rum (v. Quorum xx). Red Rum won de race in 1983, 1974 en 1977. In de jaren ’75 en ’75 werd hij tweede.

16/1 bij bookmakers

Bij de bookmakers staat Tiger Roll 16/1. De volbloed is niet het enige paard dat trainer Gordon Elliott in de Grand National heeft. Elliot heeft ook Grade One winnaars Delta Work en Presenting Percy in de strijd. Verder staan onder meer Potters Corner (winnaar van de virtuele Grand National van 2020) en Magic Of Light, die in 2019 tweede werd op de deelnemerslijst.

Bron Horse & Hound