Tiger Roll gaat voor zijn derde Grand National-zege

Tweevoudig Grand National winnaar Tiger Roll (v. Authorized xx) staat dit jaar weer op de deelnemerslijst van 's werelds beroemdste en rijkste steeplechase. Op zaterdag 4 april wordt op Aintree in Liverpool de race gehouden en Tiger Roll zal proberen in de voetsporen te treden van zijn legendarische voorganger Red Rum die de Grand National drie keer won.

Tiger Roll is een van de 105 Grand National-inzendingen dit jaar. Trainer Gordon Elliott mikt met de tienjarige volbloed op de derde achtereenvolgende overwinning in de beroemde steeplechase. De tienjarige zoon van Authorized xx is overigens niet de enige volbloed die Elliott heeft aangemeld voor de Grand National, de trainer heeft nog zeventien paarden opgegeven.

In voetsporen van Red Rum

Vorig jaar schreef publiekslieveling Tiger Roll, het kleine paard met het grote hart, geschiedenis door de Grand National voor de tweede keer oprij te winnen. De laatste keer dat dit gebeurde, was in 1974 toen de legendarische Red Rum de race twee keer won. Tiger Roll won onder jockey Davy Russell met drie lengtes voorsprong van Magic of Light.

Naast Tiger Roll staan ook One For Arthur, winnaar in 2017, en de 2019 runner-up Magic Of Light op de deelnemerslijst. Van de 105 inzendingen zullen er uiteindelijk 40 echt van start gaan op 4 april in Liverpool.

Kijk hier een interview met trainer Gorden Elliott over Tiger Roll en zijn derde Grand National.



Bron Horse&Hound