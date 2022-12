Toch balletje eraf, Bram Chardon tweede in openingsronde WB mennen Mechelen

In de drive off van de openingsronde van de wereldbekerwedstrijd in Mechelen leek Bram Chardon vanochtend met de winst naar huis te gaan. Maar een afgeworpen balletje zette Chardon met zijn vierspan Lippizaners terug naar de tweede plek. De winst ging naar de Zwitser Jerome Voutaz. Koos de Ronde werd derde. Morgenavond is de finale als afsluiting van Jumping Mechelen.

Bram Chardon was vanmorgen in de eerste ronde al goed opdreef. Met zijn vierspan schimmels reed hij ruim sneller dan Jerome Voutaz en mocht in de drive off als laatste van start.

In de beslissende omloop was Koos de Ronde als twee na laatste die met zijn vierspan foutloos in een totaaltijd van 266,73 seconden de leiding nam. Maar direct daarna vermorzelde Voutaz die tijd. De Zwitser die in de eerste ronde al snel was, maar twee balletjes er af reed, bleef knap foutloos en zette de snelste tijd neer van 261,49 seconden.

Toch balletje eraf

Bram Chardon reed een voortreffelijke tweede ronde. Hij stuurde zijn span messcherp tussen de kegeltjes door en finishte als snelste in 258,16 seconden. Toch werd de zege hem afgenomen want de jury constateerde na de rit dat een balletje op hindernis tien was gevallen. Chardon kreeg er vier strafseconden bij en eindigde met 262,16 nipt achter Voutaz als tweede.

Morgen kan Bram Chardon zich revancheren in de finale.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl