Tom McEwen en Britse team aan de leiding in korte 4* Aken

De beste eventingruiters ter wereld en hebben zich met hun toppaarden verzameld op het CHIO in Aken voor de korte 4*-wedstrijd in en rond de Aachener Soers. Vandaag stond de dressuur en het springen op het programma, zaterdag wordt de wedstrijd beslist in de cross. Tom McEwen heeft na de dressuur en het springen de leiding in handen met Nicola Wilson’s gouden EK-paard JL Dublin (v. Diarado). In de landenwedstrijd gaan de Britten op kop voor Duitsland.

Na de dressuur stond wereldkampioene Yasmin Ingham op kop met haar gouden Banzai du Loir (v. Nouma D’Auzay). Maar door de twee tijdfouten in het springen moest ze haar landgenoot Tom McEwen en Michael Jung voor laten gaan. McEwen stuurde JL Dublin foutloos rond over het pittige parcours en begint morgen de cross met -24.3. Ook Michael Jung bleef uitstekend foutloos met zijn Olympiade- en WK-paard fischerChipmunk FRH (v. Contendro I) en bleef ook op zijn dressuurscore van -24.4 staan.

Achter Yasmin Ingham staat Tim Price vierde met Falco (v. Cardenio), het paard waarmee hij brons won op het WK in Pratoni. Ook de Nieuw Zeelander begint aan de cross op zijn dressuurscore van -26.0. De Amerikaan William Coleman staat vijfde met Off the Record (v. Arkansas VDL) met -28.1.

Britten leiden voor Duitsland

In de landenwedstrijd gaan de Britten met -80.80 aan de leiding door de goede prestaties van McEwen en Ingham. Kirsty Chabert en Classic VI (v. Calvaro Z) is het derde Britse paar en staat elfde in het klassement. De vierde Britse is Gemma Stevens met Flash Cooley (v. CSF Mr Kroon), zij staat 22ste. De Duitsers staan tweede met -89.10 en hebben 1.2 voorsprong op Nieuw Zeeland.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl