Tom McEwen en JL Dublin met pr-score aan de leiding in Kentucky Horse Trials

Met een percentage van 77.44%, -22.60, heeft Tom McEwen met JL Dublin (v. Diarado) de leiding in handen na de eerste dressuurdag van de Kentucky Horse Trials in Lexington. De 5* is met Badminton en Burghley een van de drie Grand Slam wedstrijden, de belangrijkste serie in de eventingsport. Volgend weekend is Badminton, begin september is de wedstrijd in Burghley.