Top dag voor Dutch Master Stables

Na een ongeplande pauze door de flinke sneeuwval waren de paarden van de Dutch Master Stables afgelopen weekend weer volop aanwezig op de renbaan in Dortmund. Maar liefst zes paarden kwamen aan de start en de resultaten logen er niet om. De overwinningen van Bolt Phantom en Dutch Devil waren overtuigend.

In de tweede koers was het gelijk vuurwerk voor trainster Romy van der Meulen. In de Ausgleich III over 1200m pakte Bolt Phantom zijn derde zege op rij en zijn negende in totaal. Na twee overwinningen in België kon hij nu ook in Duitsland de race winnend afsluiten. Met maar liefst 7.5 lengtes wist hij de concurrentie te verpletteren. Al in de laatste bocht stal Bolt Phantom de show.

Stalgenoot Naqdy tweede

Om het feestje in de tweede koers helemaal compleet te maken, veroverde stalgenoot Naqdy de tweede plaats. Met een hattrick aan tweede plaatsen ligt een overwinning ook voor Naqdy zeker in het verschiet.

Ook ruime zege voor Dutch Devil

Direct in de koers er na werd de topdag voor de Dutch Master Stables beklonken. Dutch Devil won met ruime voorsprong, op een zelfde wijze als zijn stalgenoot Bolt Phantom. De volbloed liep uit de laatste bocht via de buitenkant in een extra versnelling weg bij de rest van het veld. De vijfjarige Dutch Art-nakomeling bewees opnieuw over een vechtershart te beschikken. Het was alweer zijn derde overwinning.

Nieuwkomer

In de laatste koers kwam er nog een nieuwkomer van de Dutch Master Stables aan de start, vierjarige ruin Celestial Wood. Met een uitstekende tweede plaats toonde hij zijn kwaliteiten.

Bron Horses.nl