Top draver Herbie W op dertig jarige leeftijd overleden

In de negentiger jaren was Herbie W (v. Shiny Scot) één van de beste dravers in Nederland. In 1998 werd hij zelfs uitgeroepen tot paard van het jaar. Zijn totale winstsom was ruim 700.000 gulden. Het fokproduct van de familie Werners uit Meppel overleed op 5 januari op 30-jarige leeftijd.

Herbie W werd in 1990 bij Roelof Werners in Meppel geboren. Toen hij als jaarlinghengstje in het najaar bij Hubert Schoonhoven werd gebracht om te worden beleerd, zag de trainer er meteen al een crack in. Een klein paardje met een atletisch vermogen, het talent straalde er vanaf.

Fout in de Derby

Zoals de meeste dravers startte Herbie zijn loopbaan al als tweejarige. Hij bleek direct de topper van zijn jaargang te zijn. Helaas maakte hij in twee belangrijke koersen een fout aan de start. In de Jonkerprijs verspeelde hij daardoor zijn startbewijs voor de Productendraverij. In de Derby was hij zwaar favoriet, maar verloor door een fout tientallen meters. Toch wist hij in de laatste bocht de kop te veroveren, maar dat had teveel gevergd en hij werd uiteindelijk vierde. Alle andere Klassiekers wist hij gemakkelijk te winnen.

Veel snelheid

Herbie W had veel snelheid. Dikwijls won hij zijn koersen met een felle eindsprint. Jaarlijks viel hij op met snelle records. Herbie liep zijn toptijd van 1.12,0 als negenjarige bij zijn winst in een serie van de Bild-pokal in Gelsenkirchen tegen sterke tegenstanders. In hetzelfde jaar vertoefde hij enkele maanden in Zweden en wist op Solvalla een koers te winnen in 1.12,4 over 1640 m.

Topjaar 1998

1998 was een echt topjaar voor Herbie W. Uit 23 starts won hij 11 keer, waaronder enkele sprint-kampioenschappen, het Kampioenschap Ned. Paarden en het Algemeen Kampioenschap van Nederland. In dat jaar werd hij zelfs tot Paard van het Jaar verkozen. Herbie was een populair paard en hij had veel fans. Vooral zijn trouw en zijn vechtlust spraken het publiek aan.

Negen jaren aan de top

Na zijn successen als jong paard, sloot hij op latere leeftijd aan bij de top van Nederland en acteerde zo gedurende negen jaren op het hoogste niveau. Na ruim negen seizoenen was hij nog fit en kerngezond. Zijn winsom van bijna 714.000 guldens (324.000 euro) had nog wel iets hoger kunnen worden, maar zijn eigenaren wilden hem niet uitwringen en kozen voor een mooi afscheid.

Afscheid

Mede met het oog op zijn carrière als dekhengst, wilden zijn eigenaren Herbie op zijn top laten stoppen en het liefst afscheid laten nemen met een overwinning. Op 10 februari 2001 moest dat gebeuren. Helaas sprong de hengst bij de start en werd uitgeschakeld, tot teleurstelling van de vele aanwezigen. Ondanks de uitschakeling kreeg het paard een passend afscheid. Hugo Schoonhoven spande zijn paard voor de tribune uit en liep met hem een ereronde, onder groot applaus.

Bron DVHN.nl/Dutchtrotters